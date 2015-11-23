Τα πρώτα γαλλικά μαχητικά απονηώθηκαν από το Σαρλ ντε Γκολ

Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απονηώθηκαν σήμερα από το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ, που βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο, για πτήσεις πάνω από περιοχές που ελέγχονται από την οργάνωση Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στη Συρία, δήλωσαν στρατιωτικές πηγές.

Καμία πληροφορία δεν έχει δοθεί προς το παρόν για τον σκοπό των πτήσεων αυτών –επιτήρηση και/ή βομβαρδισμοί–, δέκα ημέρες μετά τις επιθέσεις του Παρισιού που προκάλεσαν τον θάνατο 130 ανθρώπων, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό κράτος.