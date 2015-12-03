search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:21
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2015 17:55

Κουρέας – Σαμουράι δεν χρησιμοποιεί ψαλίδι αλλά σπαθί Κατάνα και φλόγες (Video)

03.12.2015 17:55
Κουρέας – Σαμουράι δεν χρησιμοποιεί ψαλίδι αλλά σπαθί Κατάνα και φλόγες (Video) - Media

Δείτε πως κουρεύει τις πελάτισσες του κομμωτηρίου του χρησιμοποιώντας μόνο σπαθιά και φλόγες. Όλες δηλώνουν ενθουσιασμένες.

 

 

Δείτε πως κουρεύει τις πελάτισσες του κομμωτηρίου του χρησιμοποιώντας μόνο σπαθιά και φλόγες. Όλες δηλώνουν ενθουσιασμένες.

Το σπαθί κατάνα είναι Ιαπωνικής προέλευσης και οι ειδικοί λένε πως πρόκειται για το καλύτερο σπαθί που έχει κατασκευάσει ποτέ άνθρωπος. Είναι φτιαγμένο στο χέρι από ειδικούς μάστορες που περνάνε το ατσάλι 1000 στρώσεις μέσα στην καυτή φωτιά για να του δώσουν σχήμα και μορφή.

Η κατασκευή κατάνα έπαιρνε το χαρακτήρα θρησκευτικού τελετουργικού. Οι ξιφουργοί για αρκετούς μήνες, όσο δούλευαν το όπλο απείχαν από ζωικές τροφές, σεξουαλική επαφή και οινοπνευματώδη ποτά. Κατόπιν φορούσαν τελετουργική ενδυμασία για την τελική επεξεργασία, τη δημιουργία της κοφτερής σαν ξυράφι κόψης της κατάνα.

Χαρακτηριστικό του κατάνα είναι πως κόβει καλύτερα και από νυστέρι. Οι ιππότες της Ιαπωνικής φεουδαρχικής περιόδου του μεσαίωνα, οι Σαμουράι αλλά και οι Ρονίν το είχαν ανεκτίμητο σύντροφο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους.

Ο Ισπανός κομμωτής Αλμπέρτο Ολμέδο έχει ανέβει επίπεδο στην κομμωτική τέχνη. Δεν χρησιμοποιεί ψαλίδια, αλλά σπαθιά κατάνα για να κουρέψει τις πελάτισσες του. Κόβει με ταχύτητα και ακρίβεια τα μαλλιά τους και εκείνες αν και του γυμνώνουν τον σβέρκο ή τον λαιμό τους, του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Το κατάνα κόβει σα νυστέρι και μια λάθος κίνηση από τον κομμωτή θα κόψει πέρα για πέρα τον λαιμό τους.

Στη Μαδρίτη στο κομμωτήριο του οι γυναίκες κάνουν ουρά για να τις κουρέψει με την παράξενη αυτή μέθοδο. Και όταν τελειώσει το κούρεμα και κάποια του ζητήσει «σίδερο» στα μαλλιά ο Αλμπέρτο δεν χρησιμοποιεί ότι οι συνάδελφοι του, αλλά μικρούς πυρσούς και πυρωμένα σίδερα για να τους ισιώσει τα μαλλιά  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

bartholomew_christodoulides_1202_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

EIDIKO_SXOLEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:19
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3