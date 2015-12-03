Κουρέας – Σαμουράι δεν χρησιμοποιεί ψαλίδι αλλά σπαθί Κατάνα και φλόγες (Video)

Δείτε πως κουρεύει τις πελάτισσες του κομμωτηρίου του χρησιμοποιώντας μόνο σπαθιά και φλόγες. Όλες δηλώνουν ενθουσιασμένες.

Το σπαθί κατάνα είναι Ιαπωνικής προέλευσης και οι ειδικοί λένε πως πρόκειται για το καλύτερο σπαθί που έχει κατασκευάσει ποτέ άνθρωπος. Είναι φτιαγμένο στο χέρι από ειδικούς μάστορες που περνάνε το ατσάλι 1000 στρώσεις μέσα στην καυτή φωτιά για να του δώσουν σχήμα και μορφή.

Η κατασκευή κατάνα έπαιρνε το χαρακτήρα θρησκευτικού τελετουργικού. Οι ξιφουργοί για αρκετούς μήνες, όσο δούλευαν το όπλο απείχαν από ζωικές τροφές, σεξουαλική επαφή και οινοπνευματώδη ποτά. Κατόπιν φορούσαν τελετουργική ενδυμασία για την τελική επεξεργασία, τη δημιουργία της κοφτερής σαν ξυράφι κόψης της κατάνα.

Χαρακτηριστικό του κατάνα είναι πως κόβει καλύτερα και από νυστέρι. Οι ιππότες της Ιαπωνικής φεουδαρχικής περιόδου του μεσαίωνα, οι Σαμουράι αλλά και οι Ρονίν το είχαν ανεκτίμητο σύντροφο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους.

Ο Ισπανός κομμωτής Αλμπέρτο Ολμέδο έχει ανέβει επίπεδο στην κομμωτική τέχνη. Δεν χρησιμοποιεί ψαλίδια, αλλά σπαθιά κατάνα για να κουρέψει τις πελάτισσες του. Κόβει με ταχύτητα και ακρίβεια τα μαλλιά τους και εκείνες αν και του γυμνώνουν τον σβέρκο ή τον λαιμό τους, του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Το κατάνα κόβει σα νυστέρι και μια λάθος κίνηση από τον κομμωτή θα κόψει πέρα για πέρα τον λαιμό τους.

Στη Μαδρίτη στο κομμωτήριο του οι γυναίκες κάνουν ουρά για να τις κουρέψει με την παράξενη αυτή μέθοδο. Και όταν τελειώσει το κούρεμα και κάποια του ζητήσει «σίδερο» στα μαλλιά ο Αλμπέρτο δεν χρησιμοποιεί ότι οι συνάδελφοι του, αλλά μικρούς πυρσούς και πυρωμένα σίδερα για να τους ισιώσει τα μαλλιά