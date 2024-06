Τη μίσθωση του Οlvos Koufonisia από την INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε η SWOT Hospitality, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων. Το ανανεωμένο ξενοδοχείο έχει δυναμικότητα 55 δωματίων και θα ανοίξει τις πόρτες του τον Ιούνιο του 2024,.

Το ανακαινισμένο Olvos Koufonisia, βρίσκεται στο Άνω Κουφονήσι, μόλις 90 μέτρα από την παραλία, και διαθέτει 55 δωμάτια και σουίτες, εξωτερική πισίνα, καταπράσινους κήπους και ένα εστιατόριο, το μενού του οποίου φέρει την υπογραφή του πολυβραβευμένου σεφ Γιώργου Στυλιανουδάκη.

Ο Σωτήρης Μπακαγιάννης CEO της INTRACOM PROPERTIES, δήλωσε: “H INTRACOM HOLDINGS σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός μοναδικού resort στο μεγάλο Κουφονήσι, με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Επιλέξαμε την SWOT Hospitality μια από τις πιο εξειδικευμένες και ανερχόμενες εταιρείες Hotel Management ως συνοδοιπόρο σε αυτό το εγχείρημα, καθώς μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου αλλά και του προορισμού.”

Ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος της SWOT Hospitality, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με έναν τόσο μεγάλο επενδυτή όπως είναι η INTRACOM HOLDINGS. Με τη σύμπραξη αυτή, η SWOT Hospitality υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξής της με την είσοδό της στη μίσθωση μεγάλων πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.”

Το Olvos Koufonisia είναι μέλος του Olvos Collection, το οποίο δημιούργησε η SWOT Hospitality το 2020 και περιλαμβάνει πολυτελή boutique ξενοδοχεία σε αγαπημένους προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και το Πόρτο Χέλι.

Η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας.

H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 300 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.

