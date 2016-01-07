Η ταινία “Star Wars: The Force Awakens” έσπασε το ρεκόρ του “Avatar” σε εισπράξεις στις ΗΠΑ

Η ταινία “Star Wars: The Force Awakens” έσπασε τα ρεκόρ όλων των εποχών ξεπερνώντας το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων σε εισπράξεις στις ΗΠΑ και ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 760,5 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταγράψει η ταινία “Avatar” (2009).

Η ταινία έχει φθάσει το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια εισπράξεων παγκοσμίως έπειτα από τρεις εβδομάδες προβολής και βρίσκεται ήδη στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, με την έναρξη της προβολής της στην Κίνα το Σάββατο, η ταινία θα απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ του “Avatar” που ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.