Επικίνδυνη η ζάχαρη στα αναψυκτικά – Σημαντική αύξηση του σωματικού λίπους από την καθημερινή κατανάλωση

Οι άνθρωποι που καταναλώνουν καθημερινά αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν επικίνδυνο λίπος γύρω από τα εσωτερικά τους όργανα, προειδοποιούν οι επιστήμονες. 

 

Οι άνθρωποι που καταναλώνουν καθημερινά αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν επικίνδυνο λίπος γύρω από τα εσωτερικά τους όργανα, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Σύμφωνα με έρευνα που διήρκησε έξι χρόνια, η κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη αυξάνει κατά 30% το σπλαχνικό λίπος και αυξάνεται η πιθανότητα καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου δύο.

Οι επιστήμονες από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος των ΗΠΑ, παρακολουθούσαν 1000 ενήλικες για έξι χρόνια. Ρώτησαν πόσο συχνά έπιναν αναψυκτικά με γλυκαντικές ουσίες και ζάχαρη και μέτρησαν το σπλαχνικό λιπος των συμμετεχόντων από την αρχή έως το τέλος της έρευνας.

Σύμφωνα με την μελέτη, όσοι έπιναν ποτά με ζάχαρη, στο τέλος της εξαετίας βρέθηκαν με ένα λίτρο περισσότερο σπλαχνικό λίπος, 30% περισσότερο από αυτούς που δεν έπιναν τέτοια ποτά.

Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει ειδικούς από την ιατρική σχολή του Χάρβαρντ και του Ταφτς, είπαν ότι η έρευνα προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στο ήδη μεγάλο αριθμό ερευνών που αναφέρουν ότι τα ποτά με ζάχαρη είναι επιβλαβή για την υγεία.

Η έρευνα έρχεται σε μία στιγμή που στην Αγγλία γίνεται συζήτηση για ένα νέο φόρο στα ποτά που περιέχουν ζάχαρη, στην καμπάνια υπέρ του φόρου συμμετέχει και ο διάσημος μάγειρας Jamie Oliver καθώς υποστηρίζει ότι αυτά τα ποτά ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την παιδική παχυσαρκία. Η αρμόδια επιτροπή για τη διατροφή στην Αγγλία έχει ανακοινώσει ότι τα παιδιά λαμβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο της ζάχαρης από τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη.

Ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας της Βρετανίας έχει προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος τα παιδιά να καταναλώνουν τέτοια ποτά.

Η Βρετανική ομοσπονδία αναψυκτικών απαντώντας στην έρευνα χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι η έρευνα κατηγορεί τη ζάχαρη ενώ την ίδια ώρα παραδέχεται ότι τα δεδομένα τους είναι περιορισμένα. Και προσθέτρει ότι οι ασθένειες όπως ο διαβήτης ή οι καρδιακές παθήσεις προκαλούνται από το συνολικό τρόπο ζωής και τη διατροφή και όχι απαραίτητα από την κατανάλωση ενός προϊόντος.

 

