13.01.2016 18:28

Τι λένε όταν συναντιούνται ο κούκλος γιος του Ντάνιελ Ντει Λιούις με τον κούκλο γιο του Ντέιβιντ Μπέκαμ;

Τι λένε όταν συναντιούνται ο κούκλος γιος του Ντάνιελ Ντει Λιούις με τον κούκλο γιο του Ντέιβιντ Μπέκαμ;

Υπάρχει ένας κόσμος που μοιάζει με παραμυθένιος. Όμορφα παιδιά, από όμορφους πάμπλουτους γονείς…

 

Ο γιος του Ντάνιελ Ντέι Λιούις και της Ιζαμπέλ Αζανί, ο Γκάμπριελ Κέιν που είναι 20 ετών, συναντήθηκε τυχαία σε μια επίδειξη μόδας με τον 16χρονο γιο του Ντέιβιντ και της Βικτώρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν.

Οι δυο τους δεν γνωριζόντουσαν από πριν. Έτυχε όμως να καθίσουν  δίπλα δίπλα στην πρώτη σειρά και να παρακολουθήσουν την πασαρέλα. Οι δυο νεαροί συστήθηκαν και ύστερα από λίγο ψιθύρισαν ο ένας στον άλλο, πόσο πολύ βαριούνταν εκεί μέσα.

Τι άλλο έμενε να κάνουν λοιπόν από το να αρχίσουν τις πλάκες. Μάλιστα κάποιοι άλλοι θεατές στην επίδειξη μόδας αναγκάστηκαν να τους κάνουν (με ευγένεια είναι η αλήθεια) παρατήρηση γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν την κολεξιόν.

Όπως αναφέρει ο αρθογράφος του Βάνιτι Φέαρ που έτυχε να καθίσει δίπλα τους και να παρακολουθεί τις κινήσεις και τις συνομιλίες τους, οι δυο νέοι, με αρκετή δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού είχαν τον εξής διάλογο:

Μπέκαμ: Δεν είναι πολύ ωραίο να είσαι όμορφος;

Λιούις: Ναι πράγματι (χαχανητά)

Μπέκαμ: Αλλά και οι γονείς μας είναι όμορφοι

Λιούις: Και οι γονείς μας…

Τελικά οι δυο νέοι τράβηξαν μετά το τέλος της επίδειξης μια σέλφι, την οποία ανέβασε στα σόσιαλ μίντια ο γιος του Λιούς και έγραψε:

«Με σκότωσε η παρακολούθηση της επίδειξης μόδας. Ήταν τόσο βαρετά. Ευτυχώς είχα μια υπέροχη γνωριμία. Καλή δύναμη Μπρούκλιν χάρηκα που σε γνώρισα»  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

