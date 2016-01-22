Το πραγματικό «Hangover»: Μέθυσαν και ξόδεψαν πάνω από 55.000 ευρώ σε μισό τόνο ψάρια, 3 ηλεκτρικές κουζίνες και ένα ιδιωτικό τζετ (Photos)

Δύο απατεώνες παρήγγειλαν τρεις ηλεκτρικές κουζίνες, αγόρασαν περίπου 500 κιλά ψάρια αξίας 46.000 ευρώ και ναύλωσαν ένα ιδιωτικό τζετ για 4.700 ευρώ, αφού πρώτα είχαν καταναλώσει τεράστια ποσότητα αλκοόλ.

Η υπόθεση που εκδικάζεται σε δικαστήριο της Μεγάλης βρετανίας θυμίζει αρκετά το σενάριο της χολιγουντιανής ταινίας «The Hangover».

Ο 46χρονος εργάτης, Τζέιμι Έιμπερνέθι, και ο 35χρονος άνεργος, Μπράιαν Ντάροτς, από τη Σκωτία έκλεψαν και χρησιμοποίησαν τα στοιχεία πιστωτικών καρτών από πέντε μέλη ενός γυμναστηρίου, κερνώντας τους εαυτούς τους πλουσιοπάροχα γεύματα, τεράστιες ποσότητες αλκοόλ και δωμάτια ξενοδοχείου.

Ο Μπράιαν (αριστερά) και ο Τζέιμι (δεξιά)

Δεν έγινε γνωστό στη δίκη τι απέγινε το τεράστιο φορτίο ψαριών που αγόρασαν οι απατεώνες από χονδρέμπορους θαλασσινών στο Λάνκασαϊρ. Επίσης, άγνωστος είναι και ο λόγος που παρήγγειλαν τρεις ηλεκτρικές κουζίνες, καθώς και γιατί νοίκιασαν ένα ιδιωτικό τζετ για να τους μεταφέρει από το Μπλάκπουλ προς το χωριό Χερτφορντσάιρ του Έλστρι.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ψεύτικα ονόματα και ημερομηνίες γεννήσεως για να γραφτούν σε γυμναστήριο στο Μπλάκπουλ, το 2013.

Ο εισαγγελέας Τζόναθαν Ντίκινσον είπε: ««Το προσωπικό άρχισε να έχει υποψίες και αφού έφυγαν, το προσωπικό έλεγξε τα ντουλάπια στα αποδυτήρια και ανακάλυψε ότι 12 θυρίδες ήταν κλειδωμένες, τα κλειδιά είχαν αφαιρεθεί, αλλά δεν υπήρχε τίποτα μέσα στα ντουλάπια».

Οι δράστες συνελήφθησαν όταν το προσωπικό του γυμναστηρίου επικοινώνησε με την αστυνομία. Ο Τζέιμι είχε ένα σακίδιο μαζί του με 11 κλειδιά, τα οποία ήταν αντίγραφα των κλειδιών των ντουλαπιών των αποδυτηρίων.

Και οι δύο ομολόγησαν την ενοχή τους. Ο Τζέιμι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών, με αναστολή 2 ετών και του επιβλήθηκαν 150 ώρες κοινωνικής εργασίας. Επιπλέον, αναγκάστηκε να πληρώσει 6.600 ευρώ στους χονδρέμπορους θαλασσινών.

Ο Μπράιαν καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκισης, με αναστολή 18 μηνών με εποπτεία για ένα έτος και σε 100 ώρες κοινωνικής εργασίας.