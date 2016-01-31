Εμπρηστική επίθεση ακροδεξιών σε νοσηλευτήριο των Human Rights Watch στη Λέσβο

Στάχτη έγινε αντίσκηνο της οργάνωσης Human Rights Watch στον Μόλυβο της Λέσβου, που χρησιμοποιούταν ως νοσηλευτήριο για τους πρόσφυγες.

Φωτογραφία με το κατεστραμμένο νοσηλευτήριο ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο επικεφαλής της οργάνωσης, Peter Bouckaert.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πρόσφατο παρελθόν είχαν καταγραφεί άλλες τρεις απόπειρες καταστροφής του νοσηλευτηρίου από ακροδεξιούς, που στοχοποιούν τους εθελοντές για την βοήθεια που παρέχουν στους πρόσφυγες.

Medical tent at Molyvos beach, Lesbos, serving asylum seekers, was attacked and burned 2 ground Saturday. pic.twitter.com/TTMOMoxR2d — Peter Bouckaert (@bouckap) January 31, 2016