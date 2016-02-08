Ο Χάνιμπαλ Λέκτερ υπάρχει και είναι Πολωνός – Αποκεφάλισε με σπαθί σαμουράι νεαρή καθηγήτρια

“Η σιωπή των αμνών” βρίσκεται στην Πολωνία. Ένας άνδρας θαυμαστής του Χάνιμπαλ Λέκτερ αποκεφάλισε νεαρή καθηγήτρια, πήρε το πτώμα της σπίτι του και εξαφανίσθηκε.

Πανευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν σήμερα οι αρχές της Πολωνίας σε βάρος ενός άνδρα που πιστεύεται ότι διέφυγε σε κάποια χώρα της δυτικής Ευρώπης αφού σκότωσε και αποκεφάλισε μια νεαρή καθηγήτρια.

Ο άνδρας αυτός ονομάζεται Καγιετάν Ποζνάνσκι και θεωρείται “πολύ επικίνδυνος”, όπως ανέφερε μια εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών της Βαρσοβίας, η Εύα Λεσίνσκα-Φούρτακ. Τα τηλεοπτικά κανάλια της Πολωνίας μετέδωσαν πολλές φωτογραφίες του 30χρονου, αδύνατου βιβλιοθηκάριου με τα καστανά μαλλιά. Ο Ποζνάνσκι δεν έχει ποινικό μητρώο και δεν είναι γνωστό αν πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια.

Ωστόσο τα μέσα ενημέρωσης της χώρας ανακάλυψαν πολύ γρήγορα ότι ο νεαρός ήταν “θαυμαστής” του Χάνιμπαλ Λέκτερ, του κανίβαλου ψυχίατρου της ταινίας “Η σιωπή των αμνών”. Παρέδιδε επίσης μαθήματα αρχαίας ποίησης, τα οποία συνόδευε με μακάβριες φωτογραφίες, ενώ ήταν και συλλέκτης σπαθιών σαμουράι.

Το θύμα του ήταν μια νεαρή καθηγήτρια που θα του παρέδιδε μαθήματα ιταλικών στο σπίτι της. Εκεί, ο Ποζνάνσκι την σκότωσε και την αποκεφάλισε με ένα από τα σπαθιά του. Ο ύποπτος πήρε κατόπιν το σώμα της και το μετέφερε στο δικό του σπίτι με… ταξί. Πριν εξαφανιστεί, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του για να σβήσει τα ίχνη του.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σπίτι ανακάλυψαν το σώμα της γυναίκας μέσα σε ένα σάκο. Το κεφάλι της βρέθηκε και αυτό μέσα σε ένα σακίδιο, σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Η εκπρόσωπος αρνήθηκε να διευκρινίσει σε ποια χώρα της Ευρώπης μπορεί να έχει καταφύγει ο ύποπτος.