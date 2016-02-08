search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:21
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2016 18:49

Ο Χάνιμπαλ Λέκτερ υπάρχει και είναι Πολωνός – Αποκεφάλισε με σπαθί σαμουράι νεαρή καθηγήτρια

08.02.2016 18:49
Ο Χάνιμπαλ Λέκτερ υπάρχει και είναι Πολωνός – Αποκεφάλισε με σπαθί σαμουράι νεαρή καθηγήτρια - Media

“Η σιωπή των αμνών” βρίσκεται στην Πολωνία. Ένας άνδρας θαυμαστής του Χάνιμπαλ Λέκτερ αποκεφάλισε νεαρή καθηγήτρια, πήρε το πτώμα της σπίτι του και εξαφανίσθηκε.

 

 

Η σιωπή των αμνών βρίσκεται στην Πολωνία. Ένας άνδρας θαυμαστής του Χάνιμπαλ Λέκτερ αποκεφάλισε νεαρή καθηγήτρια, πήρε το πτώμα της σπίτι του και εξαφανίσθηκε.

Πανευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν σήμερα οι αρχές της Πολωνίας σε βάρος ενός άνδρα που πιστεύεται ότι διέφυγε σε κάποια χώρα της δυτικής Ευρώπης αφού σκότωσε και αποκεφάλισε μια νεαρή καθηγήτρια.

Ο άνδρας αυτός ονομάζεται Καγιετάν Ποζνάνσκι και θεωρείται “πολύ επικίνδυνος”, όπως ανέφερε μια εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών της Βαρσοβίας, η Εύα Λεσίνσκα-Φούρτακ. Τα τηλεοπτικά κανάλια της Πολωνίας μετέδωσαν πολλές φωτογραφίες του 30χρονου, αδύνατου βιβλιοθηκάριου με τα καστανά μαλλιά. Ο Ποζνάνσκι δεν έχει ποινικό μητρώο και δεν είναι γνωστό αν πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια.

Ωστόσο τα μέσα ενημέρωσης της χώρας ανακάλυψαν πολύ γρήγορα ότι ο νεαρός ήταν “θαυμαστής” του Χάνιμπαλ Λέκτερ, του κανίβαλου ψυχίατρου της ταινίας “Η σιωπή των αμνών”. Παρέδιδε επίσης μαθήματα αρχαίας ποίησης, τα οποία συνόδευε με μακάβριες φωτογραφίες, ενώ ήταν και συλλέκτης σπαθιών σαμουράι.

Το θύμα του ήταν μια νεαρή καθηγήτρια που θα του παρέδιδε μαθήματα ιταλικών στο σπίτι της. Εκεί, ο Ποζνάνσκι την σκότωσε και την αποκεφάλισε με ένα από τα σπαθιά του. Ο ύποπτος πήρε κατόπιν το σώμα της και το μετέφερε στο δικό του σπίτι με… ταξί. Πριν εξαφανιστεί, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του για να σβήσει τα ίχνη του.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σπίτι ανακάλυψαν το σώμα της γυναίκας μέσα σε ένα σάκο. Το κεφάλι της βρέθηκε και αυτό μέσα σε ένα σακίδιο, σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Η εκπρόσωπος αρνήθηκε να διευκρινίσει σε ποια χώρα της Ευρώπης μπορεί να έχει καταφύγει ο ύποπτος. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

bartholomew_christodoulides_1202_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

EIDIKO_SXOLEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:19
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3