search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 11:57
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2016 14:31

Τι μπορεί να πάθουν οι επιβάτες ένός τεράστιου Τζιπ, εάν το κουτουλήσει με σφοδρότητα ένας ρινόκερος 1,5 τόνων;

24.02.2016 14:31
Τι μπορεί να πάθουν οι επιβάτες ένός τεράστιου Τζιπ, εάν το κουτουλήσει με σφοδρότητα ένας ρινόκερος 1,5 τόνων; - Media

Ο ρινόκερος προφανώς ήταν εκνευρισμένος, εντόπισε το τζιπ, πήρε φόρα, ανέπτυξε ταχύτητα 40 χιλιομέτρων και το κουτούλισε από την πλευρά του συνοδηγού. 

 

Ο ρινόκερος προφανώς ήταν εκνευρισμένος, εντόπισε το τζιπ, πήρε φόρα, ανέπτυξε ταχύτητα 40 χιλιομέτρων και το κουτούλισε από την πλευρά του συνοδηγού.

Το περιστατικό συνέβη στο εθνικό πάρκο Ετόσα στη Ναμίμπια. Μια παρέα τουριστών χωρισμένη σε δυο μεγάλα τζιπ, απολάμβανε την άγρια φύση μέσα στο πάρκο και φωτογράφιζε, ή βιντεοσκοπούσε τα άγρια ζώα. Λιοντάρια, αντιλόπες, ελέφαντες, τα είχαν δει όλα και ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι.

Κάποια στιγμή τα δυο τζιπ αποφάσισαν να στα σταματήσουν προκειμένου με ιδιαίτερη προσοχή οι τουρίστες να κατέβουν και να ξεμουδιάσουν. Έκαναν όμως ένα τεράστιο λάθος. Βρέθηκαν στη οριοθετημένη περιοχή ενός αρσενικού ρινόκερου. Για την ακρίβεια ενός οργισμένου αρσενικού ρινόκερου.

Από το αυτοκίνητο που ήταν μπροστά η τουρίστρια εντόπισε το τεράστιο ζώο και άρχισε να καταγράφει στην κάμερα τις κινήσεις του. Φαινόταν ήδη νευριασμένο. Ο τεράστιος ρινόκερος κοντοστάθηκε και ξαφνικά άρχισε να τρέχει με ταχύτητα που άγγιζε τα 40 χιλιόμετρα προς το λευκό τζιπ.

Χαμηλώνει το κεφάλι του και λίγο πριν αγγίξει τη λαμαρίνα του τζιπ το σηκώνει μαθημένο στην άγρια φύση να δίνει ισχυρά χτυπήματα. Η σύγκρουση είναι σφοδρή. Το τζιπ σχεδόν ανασηκώθηκε στον αέρα ενώ οι λαμαρίνες στο σημείο της επαφής διαλύθηκαν σαν να ήταν από πλαστικό. Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν αλλά ο τρόμος που βίωσαν θα τους μείνει αξέχαστος.

Ο ξεναγός και αρχηγός της αποστολής ερμήνευσε τη συμπεριφορά του ρινόκερου, ο οποίος ήταν ένας μαύρος ρινόκερος (είδος που θεωρείται απειλούμενο) και είπε πως επιτέθηκε επειδή πίστεψε πως το τζιπ, με τον όγκο του ήταν απειλή για την περιοχή του.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Ηλεία: Δεκάδες σκυλιά νεκρά από φόλες – Τις πετούσαν και μέσα σε αυλές σπιτιών

sharapova-serena-williams
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε την έκπληξη και προλόγισε την Μαρία Σαράποβα στο Hall of Fame – «Πολλοί δεν με περιμένατε εδώ» (video)

UEFA-Interdivisional-Tournament
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκπαιδεύοντας την UEFA με τη «Μία μπάλα για όλους»

ekab_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Παράσυρση και εγκατάλειψη 83χρονης από οδηγό μοτοσικλέτας – Δίνει μάχη για τη ζωή στο «Αττικόν»

Canandair 415
ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται οι φωτιές στην Ιβηρική – Ελληνικά Canadair συνδράμουν μαζί με δασοκομάντος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

kairos_0907_1920-1080_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 11:55
skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Ηλεία: Δεκάδες σκυλιά νεκρά από φόλες – Τις πετούσαν και μέσα σε αυλές σπιτιών

sharapova-serena-williams
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σερένα Γουίλιαμς έκανε την έκπληξη και προλόγισε την Μαρία Σαράποβα στο Hall of Fame – «Πολλοί δεν με περιμένατε εδώ» (video)

UEFA-Interdivisional-Tournament
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκπαιδεύοντας την UEFA με τη «Μία μπάλα για όλους»

1 / 3