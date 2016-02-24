Τι μπορεί να πάθουν οι επιβάτες ένός τεράστιου Τζιπ, εάν το κουτουλήσει με σφοδρότητα ένας ρινόκερος 1,5 τόνων;

Ο ρινόκερος προφανώς ήταν εκνευρισμένος, εντόπισε το τζιπ, πήρε φόρα, ανέπτυξε ταχύτητα 40 χιλιομέτρων και το κουτούλισε από την πλευρά του συνοδηγού.

Ο ρινόκερος προφανώς ήταν εκνευρισμένος, εντόπισε το τζιπ, πήρε φόρα, ανέπτυξε ταχύτητα 40 χιλιομέτρων και το κουτούλισε από την πλευρά του συνοδηγού.

Το περιστατικό συνέβη στο εθνικό πάρκο Ετόσα στη Ναμίμπια. Μια παρέα τουριστών χωρισμένη σε δυο μεγάλα τζιπ, απολάμβανε την άγρια φύση μέσα στο πάρκο και φωτογράφιζε, ή βιντεοσκοπούσε τα άγρια ζώα. Λιοντάρια, αντιλόπες, ελέφαντες, τα είχαν δει όλα και ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι.

Κάποια στιγμή τα δυο τζιπ αποφάσισαν να στα σταματήσουν προκειμένου με ιδιαίτερη προσοχή οι τουρίστες να κατέβουν και να ξεμουδιάσουν. Έκαναν όμως ένα τεράστιο λάθος. Βρέθηκαν στη οριοθετημένη περιοχή ενός αρσενικού ρινόκερου. Για την ακρίβεια ενός οργισμένου αρσενικού ρινόκερου.

Από το αυτοκίνητο που ήταν μπροστά η τουρίστρια εντόπισε το τεράστιο ζώο και άρχισε να καταγράφει στην κάμερα τις κινήσεις του. Φαινόταν ήδη νευριασμένο. Ο τεράστιος ρινόκερος κοντοστάθηκε και ξαφνικά άρχισε να τρέχει με ταχύτητα που άγγιζε τα 40 χιλιόμετρα προς το λευκό τζιπ.

Χαμηλώνει το κεφάλι του και λίγο πριν αγγίξει τη λαμαρίνα του τζιπ το σηκώνει μαθημένο στην άγρια φύση να δίνει ισχυρά χτυπήματα. Η σύγκρουση είναι σφοδρή. Το τζιπ σχεδόν ανασηκώθηκε στον αέρα ενώ οι λαμαρίνες στο σημείο της επαφής διαλύθηκαν σαν να ήταν από πλαστικό. Οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν αλλά ο τρόμος που βίωσαν θα τους μείνει αξέχαστος.

Ο ξεναγός και αρχηγός της αποστολής ερμήνευσε τη συμπεριφορά του ρινόκερου, ο οποίος ήταν ένας μαύρος ρινόκερος (είδος που θεωρείται απειλούμενο) και είπε πως επιτέθηκε επειδή πίστεψε πως το τζιπ, με τον όγκο του ήταν απειλή για την περιοχή του.