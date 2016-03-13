Η αστυνομία του Λονδίνου αναζητεί τον αλεξιπτωτιστή που έπεσε από το Shard (Video)

Η αστυνομία του Λονδίνου αναζητεί έναν άνδρα που εξαφανίσθηκε, αφού έπεσε με αλεξίπτωτο από το Shard, τον ουρανοξύστη ύψους 310 μέτρων, του υψηλότερου στη δυτική Ευρώπη.

Η αστυνομία του Λονδίνου αναζητεί έναν άνδρα που εξαφανίσθηκε αφού έπεσε με αλεξίπτωτο από το Shard, τον ουρανοξύστη ύψους 310 μέτρων, του υψηλότερου στη δυτική Ευρώπη.

«Τον είδα να κατεβαίνει ανάμεσα στα κτίρια και να προσγειώνεται, μετά να μαζεύει το αλεξίπτωτό του και να φεύγει τρέχοντας», διηγήθηκε ο Τζάστιν Νοκ, που εργάζεται κοντά στον τεράστιο γυάλινο πύργο.

«Κάποιος τον βοήθησε να μαζέψει το αλεξίπτωτο. Μετά ένας άλλος ήρθε και του είπε κάτι. Δεν ξέρω αν του είπε “έκανες κάτι φοβερό, είσαι απίστευτος”, ή “είσαι τελείως ηλίθιος, τι έκανες εκεί;” », πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι ο αλεξιπτωτιστής έτρεξε προς τον κοντινότερο σταθμό του μετρό.

Εκπρόσωπος του Shard δήλωσε: «Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ερευνούμε ένα περιστατικό που αφορά έναν επισκέπτη σήμερα το πρωί. Ολόκληρο το κτίριο παραμένει ανοικτό».

Το βίντεο της πτώσης αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.