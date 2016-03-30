search
30.03.2016 14:36

Κατάσχεση επικίνδυνων τροφίμων από Interpol και Europol-Kρέας πιθήκου, κοτόπουλα στη φορμόλη και ελιές με θειικό χαλκό

ΕΦΕΤ: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στην αγορά τροφίμων τις γιορτές - Media

 

Εντόσθια κοτόπουλου στη φορμόλη, ελιές με επικάλυψη από θειικό χαλκό, κρέας πιθήκου: περισσότεροι από 10.000 τόνοι νοθευμένων ή παραποιημένων τροφίμων κατασχέθηκαν σε 57 χώρες στη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από κοινού από την Interpol και τη Europol.

Η επιχείρηση αυτή με την ονομασία Opson V κατέγραψε ένα ρεκόρ όσον αφορά τις ποσότητες των κατασχεθέντων υλικών, ανακοίνωσε σήμερα η διεθνής αστυνομική οργάνωση. Πέρυσι η Opson IV είχε επιτρέψει την κατάσχεση 2.500 τόνων παραποιημένων τροφίμων.

Πραγματοποιήθηκαν πολλές συλλήψεις σ’ όλο τον κόσμο και οι έρευνες συνεχίζονται, προσθέτει η Interpol, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Σχεδόν εννέα τόνοι ζάχαρης μολυσμένης από λιπάσματα κατασχέθηκαν στο Χαρτούμ (Σουδάν). Στην Ιταλία, η αστυνομία κατέσχεσε 85 τόνους ελιές “βαμμένες” με ένα διάλυμα θειικού χαλκού (γαλαζόπετρας) για να γίνουν πιο ωραίες στην εμφάνιση, εξηγεί η Interpol, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λιόν (Γαλλία).

Στην Ταϊλάνδη, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει ένα δίκτυο μετά τη σύλληψη ενός προσώπου που μετέφερε τέσσερις τόνους κρέατος που είχαν εισαχθεί παρανόμως από την Ινδία. Οι ερευνητές κατέστρεψαν στη συνέχεια περισσότερους από 30 τόνους βοείου και βουβαλίσιου κρέατος ακατάλληλου για κατανάλωση που προορίζονταν να πωληθούν από σούπερ-μάρκετ.

Τα τελωνεία του αεροδρομίου του Ζαβεντέμ στο Βέλγιο ανακάλυψαν πολλά κιλά κρέατος πιθήκου, ενώ στη Γαλλία κατασχέθηκαν πολλά κιλά από γρύλλους και κάμπιες.

Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, η Interpol αφηγείται την κατάσχεση στην Ινδονησία 70 κιλών εντοσθίων από κοτόπουλα διατηρημένων στη φορμόλη, η ύπαρξη της οποίας στα τρόφιμα απαγορεύεται.

Οι επιχειρήσεις Opson, οι οποίες άρχισαν για πρώτη φορά το 2011, έχουν εξελιχθεί σταδιακά ώστε αυτή τη στιγμή να περιλαμβάνουν γύρω στις 60 χώρες σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα νοθευμένα και κακής ποιότητας τρόφιμα και ποτά αποτελούν μια πραγματική απειλή για την υγεία και την ασφάλεια», σχολιάζει στην ανακοίνωση ο Μάικλ Έλις, επικεφαλής της μονάδας που είναι αφιερωμένη στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου παράνομων εμπορευμάτων στους κόλπους της Interpol.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

