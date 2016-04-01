Η Ελένη Λουκά διδάσκει… χριστιανική αγάπη στον Πειραιά: Έξω οι λαθρομετανάστες (Video)

Την Ελένη Λουκά την γνωρίζουμε ως τηλεοπτική θρήσκα περσόνα, που συνηθίζει να… προωθείται με κάθε πιθανό τρόπο μπροστά από τις κάμερες, πολλαπλασιάζοντας αυτά που θα έπρεπε να είναι «τα 15 λεπτά της δημοσιότητάς της».

Την Ελένη Λουκά την γνωρίζουμε ως τηλεοπτική θρήσκα περσόνα, που συνηθίζει να… προωθείται με κάθε πιθανό τρόπο μπροστά από τις κάμερες, πολλαπλασιάζοντας αυτά που θα έπρεπε να είναι «τα 15 λεπτά της δημοσιότητάς της».

Αυτήν την φορά επέλεξε για «πίστα» το λιμάνι του Πειραιά, φωνάζοντας στα αυτιά των ταλαιπωρημένων προσφύγων και καλώντας τους να γυρίσουν στις πατρίδες τους, διδάσκοντας… χριστιανική αγάπη. «Έξω οι λαθρομετανάστες από την Ελλάδα» ακούγεται να φωνάζει ενώ επειδή πιθανότατα δεν μπορεί να βρει την αντίστοιχη φράση στα αγγλικά για να ικανοποιήσει και τα διεθνή δίκτυα επιλέγει το «Refugees go home».