Eurovision 2024: Το Twitter αποθέωσε τη Σάττι – «Μπράβο Μαρίνα, η Ελλάδα έδωσε τα πάντα» (Video)

Η Μαρίνα Σάττι και η ομάδα της ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους στον μεγάλο τελικό της Eurovision, με το κοινό που βρίσκεται στο Malmö Arena της Σουηδίας να χειροκροτά ασταμάτητα την ελληνική συμμετοχή.

Η ελληνίδα εκπρόσωπος κατάφερε να ξεσηκώσει τους πάντες με την εμφάνισή της, τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία ξεσηκώνοντας τους θεατές που χόρευαν όρθιοι στους ρυθμούς του «ZARI»

Πλέον απομένει να ολοκληρωθούν και οι εμφανίσεις των υπόλοιπων χωρών για να βγουν τα αποτελέσματα. Πάντως, οι χρήστες του Χ (πρώην Twitter) επιβράβευσαν την ελληνική αποστολή , κατακλύζοντας τη δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα με αποθεωτικά σχόλια!

Τα σχόλια στο Twitter

Η εμφάνιση της Ελλάδας στη Eurovision

