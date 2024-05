Eurovision 2024: Η Loreen περσινή νικήτρια, δεν θα δώσει το τρόπαιο στο Ισραήλ αν κερδίσει τον διαγωνισμό

Ενας ακόμη πονοκέφαλος έρχεται για τους διοργανωτές στη Eurovision. Η Loreen, περσινή νικήτρια για τη Σουηδία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα πρέπει να παραδώσει το τρόπαιο στον νέο νικητή του διαγωνισμού.

Μόνο που, σύμφωνα με την The Sun, η Σουηδέζα έχει ξεκαθαρίσει στους διοργανωτές πως αν τον διαγωνισμό κερδίσει η Εντέν Γκολάν για το Ισραήλ, δεν πρόκειται να παραδώσει το τρόπαιο!

The Sun UK reported that Loreen will not hand over the trophy to Eden Golan in case of Israel’s victory on Eurovision 2024 🇸🇪 pic.twitter.com/3gXFvHpcXq