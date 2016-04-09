search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:11
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2016 16:03

Κουμουτσάκος: Η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί – Η Δικαιοσύνη και όχι ο Τσίπρας θα αποφασίσει για Παπασταύρου

09.04.2016 16:03
Κουμουτσάκος: Ο σύμβουλος του Μπάιντεν για την εξωτερική πολιτική είναι κοντά στις ελληνικές θέσεις - Media
Να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές ζητεί ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Γ. Κουμουτσάκος.

 

Να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές ζητεί ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Γ. Κουμουτσάκος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο κ. Κουμουτσάκος ξεκαθαρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει τα μέτρα που θα προκύψουν από τη διαπραγμάτευση κυβέρνησης-θεσμών, ενώ για το θέμα του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου, λέει απλώς ότι θα αποφασίσει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, τις «βολές» του κ. Κουμουτσάκου δέχτηκε η κυβέρνηση καθώς, όσον αφορά την αξιολόγηση «υπήρξε συνωστισμός άτυχων χειρισμών με αρνητικό αποτέλεσμα. Το ΔΝΤ και στο πρόγραμμα έμεινε και ενισχυμένο βγήκε».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις αναφορές του Μαξίμου ότι στη ΝΔ βρίσκονται οι πιο θερμοί υποστηρικτές του ΔΝΤ, ο κ. Κουμουτσάκος αντέτεινε πως: «Εδώ και μήνες δεν γνωρίζω άλλο πιο ένθερμο υποστηρικτή του ΔΝΤ από τον κ. Τσακαλώτο. Εκείνος, κατά εντολή Ταίπρα, ζήτησε, σχεδόν παρακλητικά, τον περασμένο Ιούλιο, τη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα. Όλοι γνωρίζουν πια εκείνη την επιστολή του».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπου Τύπου της ΝΔ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί αφού «η κυβέρνηση συσσωρεύει αδιέξοδα» ενώ τόνισε την πεποίθησή του πως με μία νέα εκλογική διαδικασία η χώρα θα επανέλθει «σε ήρεμα και προβλέψιμα νερά».

Τέλος, ερωτηθείς για την υπόθεση Παπασταύρου, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε ότι: «Ισχύει ό,τι για όλους τους πολίτες. Η Δικαιοσύνη και μόνον η Δικαιοσύνη αποφαίνεται για ενόχους ή αθώους. Η Δικαιοσύνη και όχι ο κ. Τσίπρας».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:09
antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

1 / 3