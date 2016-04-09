Κουμουτσάκος: Η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί – Η Δικαιοσύνη και όχι ο Τσίπρας θα αποφασίσει για Παπασταύρου

Να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές ζητεί ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Γ. Κουμουτσάκος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο κ. Κουμουτσάκος ξεκαθαρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει τα μέτρα που θα προκύψουν από τη διαπραγμάτευση κυβέρνησης-θεσμών, ενώ για το θέμα του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου, λέει απλώς ότι θα αποφασίσει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, τις «βολές» του κ. Κουμουτσάκου δέχτηκε η κυβέρνηση καθώς, όσον αφορά την αξιολόγηση «υπήρξε συνωστισμός άτυχων χειρισμών με αρνητικό αποτέλεσμα. Το ΔΝΤ και στο πρόγραμμα έμεινε και ενισχυμένο βγήκε».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις αναφορές του Μαξίμου ότι στη ΝΔ βρίσκονται οι πιο θερμοί υποστηρικτές του ΔΝΤ, ο κ. Κουμουτσάκος αντέτεινε πως: «Εδώ και μήνες δεν γνωρίζω άλλο πιο ένθερμο υποστηρικτή του ΔΝΤ από τον κ. Τσακαλώτο. Εκείνος, κατά εντολή Ταίπρα, ζήτησε, σχεδόν παρακλητικά, τον περασμένο Ιούλιο, τη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα. Όλοι γνωρίζουν πια εκείνη την επιστολή του».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπου Τύπου της ΝΔ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί αφού «η κυβέρνηση συσσωρεύει αδιέξοδα» ενώ τόνισε την πεποίθησή του πως με μία νέα εκλογική διαδικασία η χώρα θα επανέλθει «σε ήρεμα και προβλέψιμα νερά».

Τέλος, ερωτηθείς για την υπόθεση Παπασταύρου, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε ότι: «Ισχύει ό,τι για όλους τους πολίτες. Η Δικαιοσύνη και μόνον η Δικαιοσύνη αποφαίνεται για ενόχους ή αθώους. Η Δικαιοσύνη και όχι ο κ. Τσίπρας».