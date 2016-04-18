Διαβάστε τα 11 αναπάντεχα οφέλη του ουίσκι στον οργανισμό

Ποιος είπε ότι το ουίσκι είναι επιβλαβές για την υγεία; Διαβάστε τα 11 αναπάντεχα οφέλη που μπορεί να έχει στον ανθρώπινο οργανισμό το δημοφιλές ποτό.

Δεν μιλάμε βέβαια για υπερβολή γιατί το αλκοόλ όπως και πολλά άλλα πράγματα βλάπτει σοβαρά την υγεία αν δεν καταναλώνεται υπεύθυνα.

Το ουίσκι είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αλκοολούχα ποτά χάρη στην ξεχωριστή του γεύση, τα αμέτρητα γευστικά χαρακτηριστικά αλλά και χάρη στο γεγονός ότι το καλό ουίσκι σπάνια προκαλεί χανγκοβερ.

Ας μην παραλείψουμε όμως ότι εκτός από μοναδική γεύση διαθέτει και θεραπευτικές ιδιότητες.

Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση:

Oι πρώτες αναφορές περί αποστάξεων ουίσκι, το τοποθετούν στις αρχές του 15ου αιώνα όπου σκωτσέζοι και ιρλανδοί αναφέρονται σε αυτό ως νερό της ζωής (Aqua Vitae) λόγω των θεραπευτικών του ιδιοτήτων.

Κατά την διάρκεια της Αμερικάνικης επανάστασης το ουίσκι χρησιμοποιούνταν σαν συνάλλαγμα. Ακόμα και ο George Washington διάθετε το δικό του αποστακτικό στο Mount Vernon (!)

Κατά την εποχή της ποτοαπαγόρευσης (1920-1933) το ουίσκι ήταν το μόνο αλκοολούχο ρόφημα που επιτρεπόταν για κατανάλωση κατόπιν συνταγής γιατρού.

Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις ομολογουμένως χρήσιμες πληροφορίες, ας δούμε 11 λόγους που ο βασιλιάς των αποσταγμάτων κάνει καλό στην υγεία σας.

1. Ενίσχυση μνήμης

Έχει παρατηρηθεί ότι τα αντιοξειδωτικά που περιέχει συμβάλλουν στην υγειά του εγκέφαλου. Το ουίσκι τονώνει την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει την μνήμη. Επίσης η αιθανόλη που περιέχει βοηθάει στη καλύτερη λειτουργία των νευρώνων. Μια ακόμα έρευνα λοιπόν, αυτή τη φορά στο «New England Journal Of Medicine», έδειξε ότι οι περιστασιακοί πότες είχαν αρτιότερη νοητική λειτουργία από τους ανθρώπους που δεν το βάζουν στο στόμα τους.

2. Αγχολυτική Δράση

Πόσες φορές δεν έχετε χαλαρώσει παρέα με ένα Single Malt Whisky; E λοιπόν υπάρχει εξήγηση. Το ουίσκι έχει αγχολυτική δράση και καλμάρει τα νεύρα. Ο συνδυασμός της επιβράδυνσης της εγκεφαλικής λειτουργίας, με την τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος που προκαλεί η κατανάλωση ουίσκι βοηθά στην ηρεμία του πότη.

3. Whisky ενάντια στην αύξηση του βάρους

Η καλύτερη επιλογή εάν είστε σε δίαιτα!

Το ουίσκι είναι χαμηλό σε επίπεδα θερμίδων, έχει μηδενικά ποσοστά λίπους και χοληστερόλης.

4. Μειώνει την πιθανότητα εγκεφαλικού

Αποτρέπει τη συσσώρευση χοληστερόλης στο καρδιαγγειακό σύστημα και βοηθάει στην απομάκρυνσή της από το σώμα με αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση. Επίσης χαλαρώνει τα τοιχώματα των αρτηριών μειώνοντας τις πιθανότητες φραγμού. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

5. Βοηθάει στην πέψη

Εδώ και αιώνες είναι γνωστό για τις χωνευτικές του ιδιότητες μετά από πλούσια γεύματα. Επιπλέον η υψηλή ποσότητα αλκοόλ που περιέχει μειώνει την όρεξη.

6. Μακροβιότητα

‘Έρευνα του UCLA απέδειξε ότι μικρή ποσότητα αλκοόλ διπλασίασε το προσδόκιμο ζωής μικρών σκουληκιών, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το γιατί. Υπάρχουν βέβαια και ακόμα πιο αισιόδοξες έρευνες, όπως αυτή του Catholic University of Campobasso που βρήκε ότι ως 4 ποτήρια την ημέρα μειώνει την πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία μέχρι και 18%!

7. Φιλικό στο διαβήτη

Δεν περιέχει υδατάνθρακες και έτσι δεν επηρεάζει τα επίπεδα ζαχάρων στο αίμα. Παρόλα αυτά πρέπει να καταναλώνεται με γεμάτο στομάχι. Εγώ πάντως προτείνω σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν την κατανάλωση.

8. Βελτιώνει την υγεία της καρδιάς

Όπως το κόκκινο κρασί έτσι και το ουίσκι βοηθά την καρδιά να παραμείνει υγιής. Μειώνει τον κίνδυνο θρομβώσεων μειώνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού ή καρδιακού επεισοδίου.

Και δεν μιλάμε απλώς για χαμηλότερους δείκτες θνησιμότητας από καρδιακά επεισόδια, αλλά για σημαντικά μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών νοσημάτων.

9. Βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου

Μια μελέτη του 2003 διαπίστωσε ότι, χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του, η μέτρια κατανάλωση ουίσκι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Alzheimer και της άνοιας, και επίσης βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Τελικά αν θες να κρατήσεις το γιατρό μακριά από τον εγκέφαλό σου τότε πιες ουίσκι.

10. Εμποδίζει και καταπολεμά το κρύωμα

Το ουίσκι είναι γνωστό για την ευεργετική του δράση ενάντια σε αλλεργίες και κρυώματα. Είναι ένα καλό αντιβηχικό και χάρη στην ποσότητα αλκοόλ που περιέχει, σκοτώνει τα βακτηρίδια που ευθύνονται για τον πονόλαιμο. Για καλυτέρα αποτελέσματα συνδυάστε λίγο ουίσκι σε καυτό νερό με λίγες σταγόνες λεμονιού.

11. Βοηθάει ακόμα και τη στύση

Μελέτη που διεξήχθη σε 1.500 άνδρες στην Αυστραλία έδειξε ότι σε όσους έκαναν μέτρια κατανάλωση εμφανίστηκαν 30% χαμηλότερα ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας σε σύγκριση με εκείνους που δεν έπιναν καθόλου. Πιστεύεται ότι το αλκοόλ με μέτρο βοηθά στην καλύτερη αιμάτωση των αγγείων του πέους. Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ ωστόσο είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

