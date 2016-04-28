Η Μισέλ Ομπάμα ξιφομαχεί με ολυμπιονίκη που φοράει μαντίλα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με την ολυμπιονίκη Ιμπντιχάζ Μουχάμαντ προπονήθηκε στην ξιφασκία η πρώτη κυρία των ΗΠΑ στην Time Square, 100 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς του Ρίο.
Με την ολυμπιονίκη Ιμπντιχάζ Μουχάμαντ προπονήθηκε στην ξιφασκία η πρώτη κυρία των ΗΠΑ στην Time Square, 100 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς του Ρίο.
Η Μισέλ Ομπάμα προπονήθηκε χρησιμοποιώντας σπαθιά από αφρολέξ.
Σημειώνεται ότι η Ιμπντιχάζ Μουχάμαντ έχει δηλώσει ότι θα αγωνιστεί στο Ρίο, φορώντας χιτζάμπ, το χαρακτηριστικό μαντίλι στο κεφάλι που καλύπτει και το λαιμό.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.