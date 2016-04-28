Η Μισέλ Ομπάμα ξιφομαχεί με ολυμπιονίκη που φοράει μαντίλα (Video)

Με την ολυμπιονίκη Ιμπντιχάζ Μουχάμαντ προπονήθηκε στην ξιφασκία η πρώτη κυρία των ΗΠΑ στην Time Square, 100 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς του Ρίο.

Με την ολυμπιονίκη Ιμπντιχάζ Μουχάμαντ προπονήθηκε στην ξιφασκία η πρώτη κυρία των ΗΠΑ στην Time Square, 100 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς του Ρίο.

Η Μισέλ Ομπάμα προπονήθηκε χρησιμοποιώντας σπαθιά από αφρολέξ.

Σημειώνεται ότι η Ιμπντιχάζ Μουχάμαντ έχει δηλώσει ότι θα αγωνιστεί στο Ρίο, φορώντας χιτζάμπ, το χαρακτηριστικό μαντίλι στο κεφάλι που καλύπτει και το λαιμό.