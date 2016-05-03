search
03.05.2016

Πώς να πιάσετε τα ποντίκια στο σπίτι σας χωρίς να τα σκοτώσετε (Video)

Έχετε προβλήματα με ποντίκια στο σπίτι και θέλετε να τα πιάσετε χωρίς να τα σκοτώσετε; Αυτή είναι μια απλή ποντικοπαγίδα που δίνει τη δυνατότητα να πιάσουμε και να απελευθερώσουμε τα ποντίκια.

 

Έχετε προβλήματα με ποντίκια στο σπίτι και θέλετε να τα πιάσετε χωρίς να τα σκοτώσετε; Αυτή είναι μια απλή ποντικοπαγίδα που δίνει τη δυνατότητα να πιάσουμε και να απελευθερώσουμε τα ποντίκια.

Πηγή: videoman.gr

