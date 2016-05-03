Πώς να πιάσετε τα ποντίκια στο σπίτι σας χωρίς να τα σκοτώσετε (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έχετε προβλήματα με ποντίκια στο σπίτι και θέλετε να τα πιάσετε χωρίς να τα σκοτώσετε; Αυτή είναι μια απλή ποντικοπαγίδα που δίνει τη δυνατότητα να πιάσουμε και να απελευθερώσουμε τα ποντίκια.
Έχετε προβλήματα με ποντίκια στο σπίτι και θέλετε να τα πιάσετε χωρίς να τα σκοτώσετε; Αυτή είναι μια απλή ποντικοπαγίδα που δίνει τη δυνατότητα να πιάσουμε και να απελευθερώσουμε τα ποντίκια.
Πηγή: videoman.gr
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.