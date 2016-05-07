search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 06:28
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.05.2016 19:24

Μεγάλη διαδήλωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα (Photos)

07.05.2016 19:24
Μεγάλη διαδήλωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα (Photos) - Media

Μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο, με συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ ενάντια στο «νομοσχέδιο-λαιμητόμο», όπως αναφέρει, για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό. 

 

Μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο, με συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ ενάντια στο «νομοσχέδιο-λαιμητόμο», όπως αναφέρει, για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό. 

Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Ξεσηκωμός. Έφτασε η ώρα της μάχης. Όλοι στους δρόμους. Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις».

Στη συγκέντρωση στην Ομόνοια, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βαγγέλης Μπούτας, εκ μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, ε.α. υποναύαρχος ΠΝ και ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ. 

Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stratos
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι από αντάρτες

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας – Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

mexico troxaio distixima – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: 10 νεκροί και 61 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο – Σοκαριστικό βίντεο

merdohs 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούπερτ Μέρντοχ: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για τη διαδοχή στον όμιλο – Ο γιος του Λάχλαν επικεφαλής της αυτοκρατορίας

syriza 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

mpezos-new
LIFESTYLE

Μπέζος: «Οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι - Το συναντώ συχνά στη γενιά μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 01:16
stratos
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι από αντάρτες

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας – Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

mexico troxaio distixima – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: 10 νεκροί και 61 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο – Σοκαριστικό βίντεο

1 / 3