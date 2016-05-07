Μεγάλη διαδήλωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο, με συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ ενάντια στο «νομοσχέδιο-λαιμητόμο», όπως αναφέρει, για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό.
Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Ξεσηκωμός. Έφτασε η ώρα της μάχης. Όλοι στους δρόμους. Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις».
Στη συγκέντρωση στην Ομόνοια, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βαγγέλης Μπούτας, εκ μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, ε.α. υποναύαρχος ΠΝ και ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ.
Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
