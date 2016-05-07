Μεγάλη διαδήλωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα (Photos)

Μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο, με συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ ενάντια στο «νομοσχέδιο-λαιμητόμο», όπως αναφέρει, για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό.

Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Ξεσηκωμός. Έφτασε η ώρα της μάχης. Όλοι στους δρόμους. Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις».

Στη συγκέντρωση στην Ομόνοια, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βαγγέλης Μπούτας, εκ μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, ε.α. υποναύαρχος ΠΝ και ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ.

Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.