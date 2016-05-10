Έκαναν το «μνημόσυνο» της τοπικής οικονομίας στην Αλεξανδρούπολη (Photos)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν περίπου 30 εργαζόμενοι, επαγγελματίες και αγρότες του Έβρου στην Αλεξανδρούπολη θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο.

Οι συμμετέχοντες τέλεσαν «μνημόσυνο» στην τοπική οικονομία, κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, «πενθώντας» για τα κλειστά καταστήματα, τις χαμένες θέσεις εργασίας και τα νέα μέτρα που θα δώσουν το τελειωτικό χτύπημα, όπως λένε, σε ό,τι απέμεινε. Ένα τρακτέρ, το οποίο στάθμευσε έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, έπαιζε ψαλμωδίες μνημοσύνου και οι διαμαρτυρόμενοι με κεριά στα χέρια εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα επερχόμενα μέτρα.

Πηγή: trakinea.gr