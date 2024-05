Μαρίνα Σάττι: Εντυπωσιακή στο Τιρκουάζ Χαλί της Eurovision (Videos)

Το Τιρκουάζ Χαλί στρώθηκε για ακόμη μια χρονιά, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαγωνιστικής εβδομάδας της 68ης Eurovision που διεξάγεται, φέτος, στο Μάλμε της Σουηδίας.

H Μαρίνα Σάττι δήλωσε το δυναμικό παρών, περπατώντας στο Τιρκουάζ Χαλί ευδιάθετη και χαμογελαστή, ενώ συνομίλησε τόσο με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, όσο και με τις παρουσιάστριες του event, τις δημοφιλείς drag queens Elecktra και Tia Kofi.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας και η ομάδα της, όπως φυσικά και οι καλλιτέχνες από τις υπόλοιπες χώρες που λαμβάνουν μέρος στη Eurovision, παρέλασαν, φωτογραφήθηκαν και διασκέδασαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο συνεδριακό και συναυλιακό μέγαρο Malmö Live.

Depuis l'intérieur de ce "Turquoise Carpet" de l'#Eurovision Song Contest Malmö 2024 …



Marina Satti pour la Grèce adresse ce message aux fans français. Merci !



"We'll be back soon with the next artist !"