Επίθεση καγκουρό στέλνει στο νοσοκομείο δύο ποδηλάτισσες

Δύο ποδηλάτισσες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Αυστραλίας με σοβαρά τραύματα μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ένα καγκουρό.

Η 45χρονη Σάρον Χέινριχ και 47χρονη Έλεν Σάλτερ δέχθηκαν την επίθεση από το καγκουρό και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με εσωτερικά τραύματα, σπασμένα πλευρά και εκδορές.

Πεταχτήκαμε τουλάχιστον ενάμιση μέτρο μετά από το χτύπημα του καγκουρό, ήμουν στο έδαφος και δεν μπορούσα να αναπνεύσω για σχεδόν 10 λεπτά» είπε η Σάρον.

«Είμαι 1,65 και το καγκουρό ήταν πιο ψηλό από εμένα και πολύ βαρύ» είπε η Σάρον και πρόσθεσε ότι όταν την έριξε κάτω την πάτησε για να κάνει το άλμα του και αυτό της προκάλεσε τα μεγαλύτερα τραύματα.

Ο χειρουργός που της έκανε την εγχείρηση, είπε ότι ήταν πολύ τυχερή γιατί αυτά τα ζώα είναι τόσο δυνατά που θα μπορούσαν να την είχαν τραυματίσει θανάσιμα.