search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 14:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2016 06:22

Επίθεση καγκουρό στέλνει στο νοσοκομείο δύο ποδηλάτισσες

30.05.2016 06:22
Επίθεση καγκουρό στέλνει στο νοσοκομείο δύο ποδηλάτισσες - Media

 

Δύο ποδηλάτισσες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Αυστραλίας με σοβαρά τραύματα μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ένα καγκουρό.

 

Δύο ποδηλάτισσες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Αυστραλίας με σοβαρά τραύματα μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ένα καγκουρό.

Η 45χρονη Σάρον Χέινριχ  και 47χρονη Έλεν Σάλτερ δέχθηκαν την επίθεση από το καγκουρό και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με εσωτερικά τραύματα, σπασμένα πλευρά και εκδορές.

Πεταχτήκαμε τουλάχιστον ενάμιση μέτρο μετά από το χτύπημα του καγκουρό, ήμουν στο έδαφος και δεν μπορούσα να αναπνεύσω για σχεδόν 10 λεπτά» είπε η Σάρον.

«Είμαι 1,65 και το καγκουρό ήταν πιο ψηλό από εμένα και πολύ βαρύ» είπε η Σάρον και πρόσθεσε ότι όταν την έριξε κάτω την πάτησε για να κάνει το άλμα του και αυτό της προκάλεσε τα μεγαλύτερα τραύματα.

Ο χειρουργός που της έκανε την εγχείρηση, είπε ότι ήταν πολύ τυχερή γιατί αυτά τα ζώα είναι τόσο δυνατά που θα μπορούσαν να την είχαν τραυματίσει θανάσιμα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiknopempti-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: 4 προτάσεις για «φθηνό» οικογενειακό τραπέζι

aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σε συλλαλητήρια σε κάθε πλατεία της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου καλεί ο Παύλος Ασλανίδης «για να σταματήσει η συγκάλυψη»

dacia-duster-p1310-overview-024_ig_w1500_h843
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το υβριδικό 4X4 SUV που αγαπούν οι Έλληνες κάνει 1.510km με ένα γέμισμα – Οι τιμές

laiko_nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

amfitheatro_1002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα αρμόδια υπουργεία εξηγούν χειρισμούς και αποφάσεις 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 14:11
tsiknopempti-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: 4 προτάσεις για «φθηνό» οικογενειακό τραπέζι

aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σε συλλαλητήρια σε κάθε πλατεία της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου καλεί ο Παύλος Ασλανίδης «για να σταματήσει η συγκάλυψη»

dacia-duster-p1310-overview-024_ig_w1500_h843
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το υβριδικό 4X4 SUV που αγαπούν οι Έλληνες κάνει 1.510km με ένα γέμισμα – Οι τιμές

1 / 3