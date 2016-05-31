Στο παραπέντε των Ολυμπιακών, το Ρίο ακυρώνει τη σύμβαση για το ποδηλατοδρόμιο- Πτώχευσε η εταιρεία

Οι αρχές της πόλης του Ρίο ντε Τζανέιρο είπαν χθες ότι ακύρωσαν τη σύμβαση της πόλης με την εταιρεία κατασκευής του ποδηλατοδρομίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δύο μήνες πριν την έναρξη των Αγώνων στη Βραζιλία, καθώς η εταιρεία υπέβαλε δήλωση πτώχευσης.

Η εταιρεία Tecnosolo, που εδρεύει στο Ρίο, “δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει να είναι τεχνικά υπεύθυνη για την κατασκευή του ποδηλατοδρομίου”, είπε ο δήμος σε δήλωσή του.

Ο δήμος πρόσθεσε ότι η αλλαγή δεν θα επηρεάσει την αξία ή την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στους διοργανωτές των Ολυμπιακών τον Ιούνιο.

Η Tecnosolo δεν απάντησε σε αιτήματα για δηλώσεις, ενώ οι διοργανωτές των Ολυμπιακών 2016 του Ρίο παρέπεμψαν τους δημοσιογράφους στη δημοτική αρχή.

Το ποδηλατοδρόμιο είναι το έργο με την μεγαλύτερη καθυστέρηση ολοκλήρωσης μεταξύ των μονίμων χώρων διεξαγωγής Ολυμπιακών. Ένας πειραματικός γύρος ποδηλατοδρομίας που είχε κανονιστεί για το τέλος του Απριλίου ακυρώθηκε τον Μάρτιο γιατί δεν ήταν έτοιμο.

Η κατασκευή του ποδηλατοδρομίου, ο οποίος σύμφωνα με το δήμο ολοκληρωθεί κατά 88 τοις εκατό, έχει παραδοθεί τώρα στον υπεργολάβο Engetécnica, μια άλλη βραζιλιάνικη εταιρεία η οποία συνεργάζεται στο έργο από τον Φεβρουάριο.

Τον Μάρτιο, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών είπαν ότι οι καθυστερήσεις μπορούσαν να αποδοθούν εν μέρει σε θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης κατά την τοποθέτηση του διαδρόμου ποδηλάτησης ο οποίος είναι φτιαγμένος από ξύλο της Σιβηρίας.