Η στιγμή όπου ένας ναυαγοσώστης σώζει ένα τρίχρονο κοριτσάκι (Photos – Video)

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Ένας ναυαγοσώστης στην Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών έσωσε ένα τρίχρονο κοριτσάκι από βέβαιο πνιγμό στην πισίνα την οποία επόπτευε.

Ένας ναυαγοσώστης στην Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών έσωσε ένα τρίχρονο κοριτσάκι από βέβαιο πνιγμό στην πισίνα την οποία επόπτευε.

Η πισίνα ήταν γεμάτοι ανθρώπους, ενήλικους αλλά και πολλούς ανήλικους, όταν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός παραγωγής κυμάτων. Το πλήθος ξετρελάθηκε και άρχισε να «παίζει» με τα κύματα.

Ο ναυαγοσώστης επόπτευε το χώρο όταν είδε το κοριτσάκι να δυσκολεύεται να μείνει στην επιφάνεια του νερού και να έχει τεντώσει τα χέρια της για βοήθεια. Αμέσως βούτηξε και έσπευσε σε εκείνη, βγάζοντας τη από το νερό.

Ο ναυαγοσώστης δήλωσε πως περπάτησε με την κοπέλα για ώρα μέχρι να βρουν τους γονείς της, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ότι έλειπε. «Κάνω 18 χρόνια αυτή τη δουλειά και ακόμα εκπλήσσομαι από το πόσο αφύλακτα αφήνουν κάποιοι γονείς τα παιδιά τους» δήλωσε σχετικά.