Γλάρος έπεσε σε δοχείο με… κάρι και έγινε αγνώριστος (Photos)

Ολική… μεταμόρφωση ήταν το αποτέλεσμα της πτώσης ενός πεινασμένου γλάρου μέσα σε δοχείο με κάρι έξω από εργοστάσιο που παρασκεύαζε κοτόπουλο με κάρι στην Ουαλία.
Ολική… μεταμόρφωση ήταν το αποτέλεσμα της πτώσης ενός πεινασμένου γλάρου μέσα σε δοχείο με κάρι έξω από εργοστάσιο που παρασκεύαζε κοτόπουλο με κάρι στην Ουαλία.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, το πουλί έπεσε μέσα στο δοχείο καθώς τσιμπούσε κομματάκια κοτόπουλου από διπλανό κουβά.
Έτσι ο γλάρος απέκτησε ένα κίτρινο- πορτοκαλί χρώμα με χρυσαφένιες λάμψεις- και μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο για να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια και οπωσδήποτε να τον απαλλάξουν από το χρώμα και τη μυρωδιά.
Πηγή: perierga.gr
