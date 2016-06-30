search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2016 05:46

Ανολοκλήρωτα πολλά από τα έργα για τους Ολυμπιακούς στο Ρίο (Photos)

30.06.2016 05:46
Ανολοκλήρωτα πολλά από τα έργα για τους Ολυμπιακούς στο Ρίο (Photos) - Media

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή οικονομική κρίση, την οποία προσπαθεί να ξεπεράσει.

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή οικονομική κρίση, την οποία προσπαθεί να ξεπεράσει.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Ρίο, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ενώ στις επενδύσεις που υλοποιούνται για τη διεξαγωγή των αγώνων, συμμετέχουν τόσο η πόλη όσο και η πολιτεία, μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ωστόσο, η πολιτειακή κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης στις αρχές του μήνα, ενώ ζήτησε τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν σχετικά με τη μη ολοκλήρωση του βασικού έργου του υπόγειου σιδηρόδρομου, μέχρι τη διεξαγωγή των αγώνων, υπό το φόβο πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων που θα επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η κατασκευή του υπόγειου σιδηρόδρομου έχει υπερβεί το αρχικό οικονομικό κόστος και είναι υπερχρεωμένη, με την πολιτειακή κυβέρνηση να έχει ζητήσει δάνειο από την Τράπεζα Ανάπτυξης της Βραζιλίας, η οποία αρνήθηκε να χορηγήσει δάνειο, μέχρι την εξόφληση μέρους από το χρέος της πολιτείας

Παράλληλα, από φωτογραφίες που δημοσιεύει η Daily Mail γίνεται γνωστό πως μόλις πέντε εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών, μεγάλο μέρος των γηπέδων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, με τη διοργανωτική επιτροπή να κάνει έναν αγώνα δρόμου ώστε να έχει τα στάδια έτοιμα στην ώρα τους.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-ypourgiko-symboulio-25-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

johnson-talk
ΥΓΕΙΑ

Βρετανία: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την πασίγνωστη παιδική πούδρα της – «Είναι καρκινογόνα και το ήξεραν»

tzanakopoulos-13-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

upscalemedia-transformed
ΚΟΣΜΟΣ

Με φάουλ από τα αποδυτήρια η Γκιλφόιλ: «Αναγνώρισε» ως πριγκίπισσα της Ελλάδας κάποια Τατιανα Μπλάτνικ

mitsotakis-vouli-12-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Δείτε ζωντανά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:12
mitsotakis-ypourgiko-symboulio-25-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

johnson-talk
ΥΓΕΙΑ

Βρετανία: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την πασίγνωστη παιδική πούδρα της – «Είναι καρκινογόνα και το ήξεραν»

tzanakopoulos-13-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

1 / 3