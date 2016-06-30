Ανολοκλήρωτα πολλά από τα έργα για τους Ολυμπιακούς στο Ρίο (Photos)

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή οικονομική κρίση, την οποία προσπαθεί να ξεπεράσει.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Ρίο, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ενώ στις επενδύσεις που υλοποιούνται για τη διεξαγωγή των αγώνων, συμμετέχουν τόσο η πόλη όσο και η πολιτεία, μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ωστόσο, η πολιτειακή κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης στις αρχές του μήνα, ενώ ζήτησε τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν σχετικά με τη μη ολοκλήρωση του βασικού έργου του υπόγειου σιδηρόδρομου, μέχρι τη διεξαγωγή των αγώνων, υπό το φόβο πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων που θα επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η κατασκευή του υπόγειου σιδηρόδρομου έχει υπερβεί το αρχικό οικονομικό κόστος και είναι υπερχρεωμένη, με την πολιτειακή κυβέρνηση να έχει ζητήσει δάνειο από την Τράπεζα Ανάπτυξης της Βραζιλίας, η οποία αρνήθηκε να χορηγήσει δάνειο, μέχρι την εξόφληση μέρους από το χρέος της πολιτείας

Παράλληλα, από φωτογραφίες που δημοσιεύει η Daily Mail γίνεται γνωστό πως μόλις πέντε εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών, μεγάλο μέρος των γηπέδων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, με τη διοργανωτική επιτροπή να κάνει έναν αγώνα δρόμου ώστε να έχει τα στάδια έτοιμα στην ώρα τους.