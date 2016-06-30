Ανθρώπινα μέλη ξέβρασε η θάλασσα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο – Μπροστά στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Photos)

Κομμένα χέρια και πόδια ξέβρασε η θάλασσα στην παραλία της Κόπακαμπάνα του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.

Κομμένα χέρια και πόδια ξέβρασε η θάλασσα στην παραλία της Κόπακαμπάνα του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Μάλιστα τα ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το Ολυμπιακό στάδιο του μπιτς βόλεϋ.

Η αστυνομία δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης πως τα κομμένα μέλη εντοπιστήκαν από ντόπιους που έκαναν βόλτα στην παραλία, ενώ διερευνά περαιτέρω το που ανήκουν τα μέλη αυτά. Σύμφωνα με τον Independent η αναφορά στην αστυνομία για τα κομμένα ανθρώπινα μέλη, έρχεται σε μια περίοδο ταραχών για την πόλη του Ρίου όπου συμμορίες ανταλλάζουν πυρά στη μάχη τους για κυριαρχία τόσο στο καρτέλ ναρκωτικών όσο και στις γειτονιές της πόλης.