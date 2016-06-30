search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 10:00
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2016 11:03

Ανθρώπινα μέλη ξέβρασε η θάλασσα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο – Μπροστά στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Photos)

30.06.2016 11:03
Βρέθηκε νάρκη στο Ρίο-Αντίρριο! - Media

Κομμένα χέρια και πόδια ξέβρασε η θάλασσα στην παραλία της Κόπακαμπάνα του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. 

 

Κομμένα χέρια και πόδια ξέβρασε η θάλασσα στην παραλία της Κόπακαμπάνα του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Μάλιστα τα ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το  Ολυμπιακό στάδιο του μπιτς βόλεϋ.

Η αστυνομία δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης πως τα κομμένα μέλη εντοπιστήκαν από ντόπιους που έκαναν βόλτα στην παραλία, ενώ διερευνά περαιτέρω το που ανήκουν τα μέλη αυτά. Σύμφωνα με τον Independent η αναφορά στην αστυνομία για τα κομμένα ανθρώπινα μέλη, έρχεται σε μια περίοδο ταραχών για την πόλη του Ρίου όπου συμμορίες ανταλλάζουν πυρά στη μάχη τους για κυριαρχία τόσο στο καρτέλ ναρκωτικών όσο και στις γειτονιές της πόλης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

kifisos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων από λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα

Principia
BUSINESS

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 10:00
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

1 / 3