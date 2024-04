Μάιος στην COSMOTE TV με την επιστροφή του Μάρτιν Φρίμαν στο «The Responder» και τον 2ο κύκλο του «Anne Rice’s Interview With The Vampire»

Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Μάιο με τον 2ο κύκλο του υποψήφιου για 6 BAFTA «The Responder». Ο βραβευμένος με Emmy Μάρτιν Φρίμαν (Sherlock, The Hobbit, Fargo) επιστρέφει στον ρόλο του Κρις Κάρσον, ενός αστυνομικού που προσπαθεί να βάλει τη ζωή του σε τάξη και να παραμείνει στην καλή πλευρά του νόμου.

Στο καλεντάρι του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, η τηλεοπτική μεταφορά της ταινίας του 1994 με τους Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ, «Anne Rice’s Interview With The Vampire», που επιστρέφει με 2ο κύκλο και τον βρικόλακα Λουί ντε Πουάντ (Τζέικομπ Άντερσον – Game of Thrones) να συνεχίζει να αφηγείται τη ζωή του στον δημοσιογράφο Ντάνιελ Μολόι (Έρικ Μπογκόσιαν).

Πρεμιέρα τον Μάιο στην COSMOTE TV θα κάνει και η 4η και τελευταία σεζόν της supernatural σειράς «Evil» με τους Μάικλ Έμερσον (Lost, Person of Interest) και Μάικ Κόλτερ (Luke Cage), ενώ το κωμικό θρίλερ «The Outlaws» του βραβευμένου με BAFTA Στίβεν Μέρτσαντ (The Office) με τον Κρίστοφερ Γουόκεν, έρχεται με την 3η σεζόν του.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Μαΐου:

The Responder (2η σεζόν)

Στο τέλος του 1ου κύκλου ο Κρις υποσχέθηκε να αφήσει πίσω του την παρανομία. Ο πόλεμος μεταξύ των κορυφαίων εμπόρων ναρκωτικών, όμως, θα τον παρασύρει και πάλι. Η Ρέιτσελ, η πρώην συνεργάτης του, προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή και την καριέρα της, όμως συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται στο πλευρό της κάποιον που να παρακάμπτει τους κανόνες. Καθώς οι δύο τους βυθίζονται στον κόσμο του εγκλήματος, θα πρέπει να βασιστούν ο ένας στον άλλο για να σωθούν.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Δευτέρα 6/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Anne Rice’s Interview With The Vampire (2η σεζόν)

Τα γεγονότα της 2ης σεζόν διαδραματίζονται το 2022, με τον Λουί να αφηγείται την ιστορία του μετά τα αιματηρά γεγονότα στη Νέα Ορλεάνη το 1940 όταν ο ίδιος και η Κλαούντια προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Λεστάτ. Η περιπέτεια συνεχίζεται καθώς ο Λουί και η Κλαούντια δραπετεύουν στην Ευρώπη προς αναζήτηση των βρικολάκων του Παλαιού Κόσμου και το Theatre Des Vampires στο Παρίσι. Εκεί ο Λουί συναντά τον βρικόλακα Αρμάν, κάτι που θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 13/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Evil (4η σεζόν)

Στο φινάλε της σειράς, οι Κίρστεν, Ντέιβιντ και Μπεν συνεχίζουν να λύνουν μία σειρά από ανατριχιαστικές υποθέσεις, που περιλαμβάνουν παράξενη τεχνολογία, δαιμονισμένα ζώα, αλλά και δαιμονικές δυνάμεις. Παράλληλα, καλούνται να διαχειριστούν την πιθανή διάλυση της ομάδας τους, λόγω οικονομικών περιορισμών.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 24/5, Paramount+ branded destination.

The Outlaws (3η σεζόν)

Με τον αρχηγό της εγκληματικής συμμορίας με το παρατσούκλι «The Dean» να βρίσκεται στη φυλακή και να περιμένει τη δίκη, οι «Παράνομοι» συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά. Ωστόσο, η ξαφνική επιστροφή ενός δικού τους μέλους που κρύβει ένα θανατηφόρο μυστικό, τους βυθίζει ξανά στο χάος. Καθώς ένα ανθρωποκυνηγητό πλησιάζει, τα μέλη της ομάδας πρέπει να εξερευνήσουν τις περίπλοκες σχέσεις τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Σάββατο 25/5, 22:00, COSMOTE SERIES HD.

4 ακόμα πρεμιέρες έρχονται τον Μάιο στην COSMOTE TV

Η ατζέντα του Μαΐου περιλαμβάνει 4 ακόμα σειρές, μεταξύ των οποίων ο 5ος κύκλος του «Sommerdhal Murders» (Πέμπτη 9/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD), μιας συναρπαστικής προσέγγισης του βορειοευρωπαϊκού noir, αλλά και η 3η σεζόν του «Harry Wild» (Τρίτη 14/5 – 24 ώρες μετά την Αγγλία, 22.00, COSMOTE SERIES HD) με την Τζέιν Σίμουρ (Dr. Quinn, Medicine Woman). Η επιτυχημένη αστυνομική σειρά «Grace» επιστρέφει με τον 4ο κύκλο της, κάνοντας πρεμιέρα στην COSMOTE TV πριν την επίσημη προβολή της σειράς στην Αγγλία (Κυριακή 19/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD). Επιπλέον, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τη συνέχεια του δραματικού «Sullivan’s Crossings» (2η σεζόν – Τετάρτη 29/5 με διπλά επεισόδια, 22.00, COSMOTE SERIES HD) με τον Τσαντ Μάικλ Μάρρεϊ (One Tree Hill).

Άρωμα Ιταλίας στο COSMOTE SERIES MARATHON HD

Ο Μάιος φέρνει άρωμα Ιταλίας στην COSMOTE TV, με την προβολή 4 ιταλικών σειρών στο COSMOTE SERIES MARATHON HD. Ειδικότερα, με νέους κύκλους επεισοδίων επιστρέφουν τα αστυνομικά δράματα «Il Re» (2ος κύκλος – Σάββατο 11/5, 21.00) και «Lolita Lobosco» (3ος κύκλος – Σάββατο 18/5, 18.00) και η δραματική σειρά «Cuori» (2ος κύκλος – Σάββατο 25/5, 18.00). Τέλος πρεμιέρα στην COSMOTE TV θα κάνει το ψυχολογικό θρίλερ «Sei Donne» (Παρασκευή 31/5, 18.00).