03.07.2016 14:40

Συμπαραγωγή Ιράν-Γαλλία για 5 νέα μοντέλα της Renault

Δάνειο με εγγύηση του δημοσίου ύψους 5 δισ. ευρώ θα λάβει η Renault - Media

Η γαλλική εταιρία παραγωγής αυτοκινήτων Renault θα προχωρήσει στην παραγωγή πέντε νέων μοντέλων στο Ιράν, σε συνεργασία με δύο μεγάλες ιρανικές βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων. 

 

Η γαλλική εταιρία παραγωγής αυτοκινήτων Renault θα προχωρήσει στην παραγωγή πέντε νέων μοντέλων στο Ιράν, σε συνεργασία με δύο μεγάλες ιρανικές βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Οι ιρανικές εταιρίες Saipa Motor Corporation και Iran Khodro Company θα παράγουν τρία και δύο από τα νέα μοντέλα της Renault, αντίστοιχα και σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρία, σύμφωνα με δηλώσεις του Φαρντάντ Νταλίρι υποδιευθυντή του Οργάνισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο Ιράν.

