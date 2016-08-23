Ο Ματέο «ματαίωσε» τα σχέδια του Αλέξη;

Δεν ξάφνιασε, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016, τα διεθνή ΜΜΕ ούτε τους διεθνείς πολιτικούς κύκλους η συνάντηση των τριών «ισχυρών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πάνω στο γερασμένο ιταλικό αεροπλανοφόρο «Giuseppe Garibaldi», ανοιχτά της νήσου Ventotene.

Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος

Οι ηγέτες Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις επικείμενες εκλογικές τους αναμετρήσεις και δέχονται ισχυρές πιέσεις από δεξιά – εθνικιστικά κόμματα με αφορμή το μεταναστευτικό που δεν φαίνεται να λύνεται, τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τα κλυδωνιζόμενα Τραπεζικά τους Συστήματα.

Συναντήθηκαν, χτες, με αφορμή το BREXIT και συμφώνησαν ότι ΔΕΝ κινδυνεύει το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από τους «28».

Τόνισαν, μάλιστα, από κοινού ότι τώρα αρχίζει μια νέα φάση, ανοίγει νέα σελίδα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα των 27 πλέον χωρών-μελών!…

Ο Ιταλός πρωθυπουργός υπήρξε θερμός υποστηρικτής της άμεσης εκκίνησης του άρθρου 50 που θα σηματοδοτήσει την περίπου διετή διαδικασία αποχώρησης των Βρετανών, αλλά «έβαλε νερό στο κρασί του» υποχωρώντας από τη θέση του και υιοθετώντας τη θέση της Γερμανίδας καγκελαρίου που προτιμά να «καθυστερήσει» τη διαδικασία αποχώρησης.

Σε αντάλλαγμα η Γερμανίδα πολιτικός θα χαμηλώσει τις απαιτήσεις της Ε.Ε. από τη δεινά δοκιμαζόμενη ιταλική οικονομία…

Σκόρπισαν πολλά χαμόγελα, μοίρασαν αφειδώς υποσχέσεις για τις θετικές προοπτικές των λαών των 27 πλέον χωρών-μελών της Ε.Ε…

Άραγε έπεισαν;

Ξάφνιασε, όμως, εμένα και καλοπροαίρετα υποθέτω αμέτρητους άλλους συμπατριώτες μου αυτή η συνάντηση και τα όσα συζητήθηκαν δημοσίως, που δείχνουν και υπογραμμίζουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι θα είναι αγαστή η συνεργασία Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας…

Με ξάφνιασε γιατί περίμενα, όπως όλοι οι Έλληνες, να δω πότε θα έρχονταν οι ηγέτες του Νότου της Ε.Ε. στην Αθήνα ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του πρωθυπουργού μας για συζήτηση και πιθανή ανάπτυξη ενός κοινού πλάνου.

Με ξάφνιασε και τώρα σκέφτομαι: με «αλλαγή πορείας» από Ιταλία και Γαλλία μας μένουν στο προσκλητήριο του κ. Τσίπρα η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Μάλτα.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν δημοσιοποιηθεί από την κυβέρνηση, η συνάντηση των επτά χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε προγραμματισθεί για το πρώτο δεκαήμερο ου ερχόμενου Σεπτέμβρη.

Θα με ξαφνιάσει η ανταπόκρισή αυτών των χωρών, και ακόμη περισσότερο της Γαλλίας και της Ιταλίας, στην ελληνική πρόσκληση αλλά, με αντικειμενικά πολιτικά κριτήρια, δεν μπορώ να την αποκλείσω…

Πάντως, και να έρθουν ΟΛΟΙ οι προσκεκλημένοι στην Αθήνα, ΔΕΝ φαίνεται ως πιθανή μια «συναίνεση» για δημιουργία «Νοτίου Μετώπου» μετά τη χτεσινή.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες παραθέτω μερικές αναφορές από Βρετανικά, Αμερικανικά, Γερμανικά, Ιταλικά ΜΜΕ:

Ματαίωσε ο Ματέο τα σχέδια του Αλέξη;

Οψόμεθα!…

* O Γιώργος Πιπερόπουλος είναι συνταξιούχος Καθηγητής και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – και τώρα είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Business School, Newcastle University, United Kingdom.