ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 04:09
06.05.2024 09:22

Ιωάννινα: 87χρονος έδεσε και έσερνε σκύλο με το αγροτικο…

Συνελήφθη το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου σε περιοχή των Ιωαννίνων ηλικιωμένος άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Μετά από καταγγελίες ότι ο 87χρονος έσερνε με αγροτικό όχημα σκύλο, πιθανόν νεκρό, ο οποίος ήταν δεμένος με σκοινί από αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων εντόπισαν τον ηλικιωμένο να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα,

Στην καρότσα βρέθηκε νεκρός ο σκύλος.

Ο 87χρονος προσήχθη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου ισχυρίστηκε ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό και ότι το έδεσε στο φορτηγάκι για να το μεταφέρει σε άλλο σημείο για να το θάψει.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων, το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης, όπως αναφέρει το epiruspost.gr έγιναν οι ενέργειες για την περισυλλογή του ζώου και τη διενέργεια κτηνιατρικής πραγματογνωμοσύνης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

