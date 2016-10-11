Πενσυλβάνια: Μητέρα υποσίτισε το μωρό της προσπαθώντας να το κάνει vegan

Μια γυναίκα στην Πενσυλβάνια κατηγορείται ότι εξέθεσε τη ζωή του 11 μηνών μωρού της σε κίνδυνο, επιβάλλοντάς του μια vegan διατροφή με φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Σημειώνεται ότι ένα άτομο, το οποίο είναι vegan, τρέφεται αποκλειστικά με φυτικά προϊόντα.

Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι η 30χρονη, Ελίζαμπεθ Χόουκ, έγινε «εμμονική» με την vegan διατροφή, γεγονός που οδήγησε τον εν διαστάσει σύζυγό της να επικοινωνήσει αμέσως με εργαζόμενους της παιδικής πρόνοιας.

Επιπλέον, καταγγελία της αστυνομίας αναφέρει ότι το μωρό ανέπτυξε ένα εξάνθημα «τόσο σοβαρό που έξυνε και έβγαζε το δέρμα του». Η Χόουκ φέρεται να αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει φαρμακευτική κρέμα για την θεραπεία του εξανθήματος.

Στα δικαστικά έγγραφα δεν έχει καταχωρηθεί κάποιο όνομα δικηγόρου υπεράσπισης για την Χόουκ, ούτε και τον προσωπικό της τηλεφωνικό αριθμό.

Της έχει σταλεί κλήτευση με την κατηγορία ότι εξέθεσε σε κίνδυνο το παιδί και έχει οριστεί δικάσιμος για τις 14 Νοεμβρίου.