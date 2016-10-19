Χούλιγκαν οι δράστες των βανδαλισμών σε πορεία για τον Φύσσα στο Κερατσίνι

Νεαροί χούλιγκαν είναι οι δράστες της λεηλασίας ενός καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, και άλλων καταστημάτων κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής πορείας για την επέτειο της δολοφονίας του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, στις 18 Σεπτεμβρίου του ΄15.

Τότε ομάδα νεαρών κουκουλοφόρων με ρόπαλα και λοστούς, είχαν καταφέρει να παρεισφρήσουν μεταξύ του κόσμου που συμμετείχε στην ειρηνική διαδήλωση, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε υποκαταστήματα τραπεζών κι πλιάτσικο σε εμπορικά καταστήματα επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη και τη Λεωφόρο Σαλαμίνος.

Εννέα από τους κουκουλοφόρους, είναι και οι δράστες της μαζικής κλοπής κινητών τηλεφώνων και χρημάτων από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Οι δράστες, Έλληνες και Αλβανοί ηλικίας μεταξύ 18 και 33 χρονών , έσπασαν με βαριοπούλες τη τζαμαρία του καταστήματος και άρπαξαν ακριβά κινητά τηλέφωνα από τις προθήκες και την αποθήκη.

Οι βανδαλισμοί καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, καθώς και αυτές της διαχείρισης κυκλοφορίας επί της Σαλαμίνος, με συνέπεια ενάμιση χρόνο μετά να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν συνολικά εννέα νεαροί.

Μάλιστα, στα σπίτια τριών εκ των συλληφθέντων, ενός Αλβανού 18 χρονών και δύο Ελλήνων 25 και 33 χρονών, αντίστοιχα, ποσότητες χασίς, φυσσίγγια και κάλυκες όπλων, κροτίδες και τέσσερα από τα κινητά που είχαν αρπάξει οι δράστες από το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο Κερατσίνι.

Επίσης, όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας των διωκτικών αρχών, πολλοί από τους εννέα συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για συμμετοχή σε επεισόδια αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο περιθώριο ποδοσφαιρικών αγώνων, μεταξύ οπαδών.