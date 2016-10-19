Πρωτοποριακή πατέντα μετατρέπει τα χέρια σας σε… «δαγκάνες Lego» (Photos)

Μπορείτε να φανταστείτε το στοματάκι του μικρού σας να γίνεται ένα πελώριο «Ο» όταν σας δει να μπαίνετε σπίτι με το κουτί LEGO που του έχετε υποσχεθεί και τα ματάκια του να καρφωθούν στα χέρια σας που κρατάνε την τσάντα απ’ το κατάστημα; Και τα χέρια σας να μην είναι αυτά που ξέρει, αυτά που τον έχουν χαϊδέψει τόσες φορές, αυτά με τα οποία έχει παίξει τόσες φορές, αλλά «δαγκάνες» ολόιδιες με αυτές που έχουν οι αγαπημένες του φιγούρες LEGO;

Γι’ αυτό το «μαγικό», φρόντισαν οι, με έδρα τη Νέα Υόρκη, διαφημιστές και σχεδιαστές Junho Lee και Hyuan Chul Choi. Οι οποίοι σχεδίασαν μια διαφημιστική τσάντα για κουτιά παιχνιδιών LEGO. Κρατώντας την, τα χέρια του αγοραστή παύουν να είναι χέρια ανθρώπου και μεταβάλλονται στην αμέσως αναγνωρίσιμη «πλαστική» δαγκάνα των χεριών μιας φιγούρας LEGO.

Στην κόκκινη τσάντα για ψώνια (από κατάστημα LEGO) που εμπνεύστηκαν, οι δυο νεοϋορκέζοι σχεδιαστές φρόντισαν στο πάνω μέρος της να έχουν προσαρμόσει δυο προσθήκες στο σχήμα της γνωστής κίτρινης δαγκάνας, οι οποίες κρύβουν τα χερούλια της τσάντας (αυτά στηρίζονται εσωτερικά).