Ένταση στο Καυτανζόγλειο: Όπαδοί του Ηρακλή πέταξαν φωτοβολίδες στην κερκίδα των επισήμων

Οι οπαδοί του Ηρακλή ξέσπασαν κατά της διοίκησης της ομάδας, με συνέπεια να υπάρξει ένταση στο Καυταντζόγλειο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 8η αγωνιστική της Super League.

Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, οι οργανωμένοι οπαδοί του “Γηραιού” δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα κατά της ΠΑΕ, του Νίκου Καγιούλη και του Σπύρου Παπαθανασάκη.

Μάλιστα, πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης, ορισμένοι οπαδοί των “κυανόλευκων” από το πέταλο της θύρας 10 κινήθηκαν προς την κερκίδα των επισήμων και πέταξαν φωτοβολίδες. Άμεσα υπήρξε επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν ισχυρή παρουσία στο γήπεδο. Τα πνεύματα ηρέμησαν, ενώ το το ματς βρισκόταν κανονικά σε εξέλιξη.

Ωστόσο τα προβλήματα που ταλανίζουν τον σύλλογο οδηγούν τους οπαδούς σε ξέσπασμα κατά των διοικούντων, με την ατμόσφαιρα να είναι… περίεργη στις εξέδρες, ενώ οι παίκτες του Γιάννη Αμανατίδη παλεύουν για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Πηγή: thestival.gr