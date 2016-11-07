Επεισόδια στο Καυταντζόγλειο – Συγκρούσεις οπαδών με την αστυνομία (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε «πεδίο μάχης» μετατράπηκε ο περιβάλλον χώρος του Καυταντζογλείου μετά το ματς του Ηρακλή με τον Πλατανιά. Οι φίλοι του Γηραιού που κατά την διάρκεια της αναμέτρησης φώναζαν συνέχεια συνθήματα κατά της διοίκησης, «συγκρούστηκαν» με την αστυνομία και υπήρξαν επεισόδια.
Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων και τα πνεύματα ηρέμησαν.
Πηγή: Gazzetta
