12.11.2016 14:05

Lego προς Daily Mail: Τελειώσαμε! Κάνετε εκστρατεία μίσους

Η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών Lego αποφάσισε διακόψει τη συνεργασία της με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail. H Lego ανακοίνωσε ότι σταματάει τις διαφημίσεις αλλά και τις προωθητικές ενέργειες (μοίραζε τα παιχνίδια της στο κυριακάτικο φύλλο) , ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της εκστρατείας Stop Funding Hate.

Στόχος της εκστρατείας είναι να πάψουν επιχειρήσεις να διαφημίζονται σε έντυπα -κυρίως εφημερίδες- που υποκινούν σε μίσος ή σπίλωση ανθρώπων.

Αφορμή, το πρόσφατο πρωτοσέλιδο της Daily Mail με τις φωτογραφίες των δικαστών των δικαστών  που αποφάσισαν ότι το Κοινοβούλιο της Βρετανίας πρέπει να έχει λόγο στο Brexit και όχι η κυβέρνηση της Τερέζα Μέι.

Μαλιστα, η εφημερίδα, που είχε τίτλο «Είστε οι εχθροί του λαού»,  είχε φτάσει στο σημείο να δημοσιεύσει άρθρο με υπονοούμενα για την ερωτική ζωή ενός εκ των δικαστών.

 

 

 

