24.11.2016 21:41

Η Aντιτρομοκρατική ανατίναξε Porsche στο Παρίσι (Photo)

Ένας 25χρονος Γάλλος ονόματι Olivier πήγε τη βόλτα του στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσε να βρει θέση για να παρκάρει την Porsche του, όπως έγραψε η Le Parisien. Αντί λοιπόν να ψάξει κάπου πιο μακριά και να περπατήσει λιγάκι, αποφάσισε να παρκάρει σε πιάτσα ταξί. Αφήνονταν τα φώτα του αυτοκινήτου αναμμένα.

Τα ξημερώματα αποφάσισε να γυρίσει σπίτι με ταξί. Στο μεταξύ όμως η αστυνομία, που είναι σε μόνιμο συναγερμό μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία, πρόσεξε την παρατημένη Porsche και ειδοποίησε την Aντιτρομοκρατική. «Έβαλαν μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών στο καπό και το ανατίναξαν για να ανοίξει, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν είχε μέσα βόμβα», έλεγε το ρεπορτάζ στις εφημερίδες.

Ο Olivier παραδέχεται ότι δεν έπρεπε να είχε παρκάρει σε πιάτσα ταξί, αλλά «σκέφτεται να υποβάλει μήνυση κατά της αστυνομίας». Σε δήλωσή του είπε: «Δεν έπρεπε να παρκάρω εκεί. Πάντως, πριν αποφασίσει να δράσει, η αστυνομία έκανε έρευνα και με πήρε τηλέφωνο αφού είχε έρθει σε επαφή με την εταιρεία που μου έχει χρονομισθώσει το αυτοκίνητο. Έδωσα εξηγήσεις, ζήτησα συγνώμη και τους είπα ότι θα πήγαινα αμέσως να πάρω το αυτοκίνητο. Προφανώς δεν τα έλαβαν υπόψη όλα αυτά, κι έτσι όταν έφτασα το καπό είχε ήδη ανατιναχτεί!»

Το συγκεκριμένο γεγονός συνέβη μόλις λίγες εβδομάδες μετά από μια αποτυχημένη τρομοκρατική επίθεση, όπου βρέθηκε ένα αυτοκίνητο γεμάτο μπιντόνια βενζίνη, παρκαρισμένο κοντά στη Notre Dame.

