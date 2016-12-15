Πολάκης για την ονομαστική ψηφοφορία: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα (Photo)

Ενόψει της ονομαστικής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για το έκτακτο βοήθημα και τον ΦΠΑ στα νησιά, ο υφυπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης έστειλε μήνυμα στα κόμματα της αντιπολίτευση μέσα από ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Διαλέξτε κύριοι της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι-ΕΚ. Και συ Σόιμπλε τράβα κι άλλο το σκοινί. Ο Δεκέμβριος του 2016 δεν είναι Ιούλης του 2015», έγραψε ο κ. Πολάκης