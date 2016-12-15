Πολάκης για την ονομαστική ψηφοφορία: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ενόψει της ονομαστικής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για το έκτακτο βοήθημα και τον ΦΠΑ στα νησιά, ο υφυπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης έστειλε μήνυμα στα κόμματα της αντιπολίτευση μέσα από ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook.
«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Διαλέξτε κύριοι της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι-ΕΚ. Και συ Σόιμπλε τράβα κι άλλο το σκοινί. Ο Δεκέμβριος του 2016 δεν είναι Ιούλης του 2015», έγραψε ο κ. Πολάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.