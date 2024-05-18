search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 11:59
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.05.2024 23:53

Ο Μητσοτάκης τρολάρει ομογενή που νομίζει ότι ο «πραγματικός πρωθυπουργός» έχει… απαχθεί στην Ουγκάντα – Πώς το σχολίασε (video)

18.05.2024 23:53
mitsotakis rodos 887- new

Ενας… ευφάνταστος ομογενής, ακούγεται σε βίντεο που έχει διαρρεύσει στα σόσιαλ, να λέει πως πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βλέπουμε, δεν είναι ο «πραγματικός Μητσοτάκης, αλλά σωσίας του. Μάλιστα, το έχει πάει ακόμη παραπέρα, λέγοντας ότι ο «κανονικός πρωθυπουργός» έχει απαχθεί και βρίσκεται… αλυσοδεμένος κάπου στην Ουγκάντα.

Με αυτό το βίντεο (που δεν είναι βέβαια και απόλυτα ξεκάθαρο αν πρόκειται για αστείο ή αν όντως το λέει σοβαρά), ασχολήθηκε ο πρωθυπουργός στο TikTok, βλέποντας παράλληλα και μια… ελληνική ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μέσα από το αυτοκίνητο.

Αφού αναφέρθηκε για την επέκταση του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά», για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, και ότι χιλιάδες γυναίκες έχουν εντοπίσει την πάθηση σε πρώιμο στάδιο, συνέχισε με το επίμαχο βίντεο του συνωμοσιολόγου ομογενή, εκφράζοντας την επιθυμία του να τον… τρολάρει. 

«Έπρεπε να τον έπαιρνα στο τηλέφωνο να του έλεγα «Είμαι στην Ουγκάντα, σώσε με, μόνο εσύ με πιστεύεις» λέει στο βίντεο.

@kyriakosmitsotakis_

21 και σήμερα!

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

