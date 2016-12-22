Τρεις σεισμοί σε μια ώρα! – Σε Πύλο και Γαύδο

Δύο σεισμικές δονήσεις στη Γαύδο και μία στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου καταγράφηκαν με ελάχιστη χρονική απόσταση η μία από την άλλη το βράδυ της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, στις 22:35 σημειώθηκε σεισμός 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου, με επίκεντρο 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της μεσσηνιακής περιοχής.

Στις 23:19 σημειώθηκε σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γαύδου.

Στις 23:24, η Γαύδος «κουνήθηκε» για δεύτερη φορά, καθώς καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 17 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού.