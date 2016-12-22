Τρεις σεισμοί σε μια ώρα! – Σε Πύλο και Γαύδο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο σεισμικές δονήσεις στη Γαύδο και μία στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου καταγράφηκαν με ελάχιστη χρονική απόσταση η μία από την άλλη το βράδυ της Πέμπτης.
Πιο συγκεκριμένα, στις 22:35 σημειώθηκε σεισμός 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου, με επίκεντρο 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της μεσσηνιακής περιοχής.
Στις 23:19 σημειώθηκε σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γαύδου.
Στις 23:24, η Γαύδος «κουνήθηκε» για δεύτερη φορά, καθώς καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 17 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού.
