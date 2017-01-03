Απίστευτο: Αναρρίχηση στον παγωμένο καταρράκτη του Λειβαδίτη (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια απρόσμενη σύλληψη είχαν λάτρεις της φύσης στον καταρράκτη του Λειβαδίτη Ξάνθης.
Ο καταρράκτης, ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων, έχει παγώσει από τις χαμηλές θερμοκρασίες παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή εικόνα. Όμως κάποιος είχε την ιδέα να αναρριχηθεί μέχρι την κορυφή του σαν να πρόκειται για μια βραχώδη περιοχή.
Και φαίνεται πως τα κατάφερε.
Πηγή: Xanthi2.gr
