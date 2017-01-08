Ποιος γνωστός δημοσιογράφος είναι η …φωνή του Shopping Star;

Ποιος «κρύβεται» πίσω από τα καυστικά σχόλια στο παιχνίδι;

Είναι η σκιά κάθε παίκτριας που αποφασίζει να διαγωνιστεί στο καθημερινό παιχνίδι μόδας του STAR, το Shopping Star. Μέσα από εύστοχα σχόλια, διαλόγους με φαντασία και χιουμοριστικές απορίες σχολιάζει κάθε τους κίνηση και λέξη, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Πίσω από τη …φωνή του Shopping Star, αλλά και τα κείμενα, βρίσκεται ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Βαγγέλης Χαρισόπουλος που τηλεοπτικά γνωρίσαμε μέσα από τα «Καλημερούδια» στο MEGA.

Πηγή: zappit.gr