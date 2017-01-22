Ρέντφορντ για Τραμπ: Αισθάνομαι ότι πλησιάζει το σκότος

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς (Sundance Film Festival ) δεν θα αλλάξει την αποστολή του στη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Sundance Institute που διοργανώνει το Φεστιβάλ θα παραμείνει προσηλωμένος στη στήριξη και ενίσχυση νέων καλλιτεχνών και θα δεν αναμορφωθεί ως μία φωνή της αντιπολίτευσης.

«Παραμένουμε μακριά από την πολιτική» τόνισε ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του μεγαλύτερου φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου στις ΗΠΑ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στις ιστορίες που αφηγούνται καλλιτέχνες» υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου κατά την έναρξη του Φεστιβάλ, που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Παρκ Σίτι στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Στο Φεστιβάλ προβάλλονται νέες ταινίες από ανεξάρτητους παραγωγούς από την Αμερική αλλά και από όλον τον κόσμο και βραβεύονται οι καλύτερες αμερικανικές και διεθνείς δραματικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεγάλου και μικρού μήκους.

Η τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ως 45ου προέδρου των ΗΠΑ συνέπεσε με τη δεύτερη μέρα του Sundance.

Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ορκισμένος φιλελεύθερος και περιβαλλοντιστής, ήταν μετρημένος στις παρατηρήσεις του για τον νέο ένοικο του Οβάλ Γραφείου.

«Οι πρόεδροι έρχονται και φεύγουν» είπε ο ηθοποιός. Το εκκρεμές ταλαντεύεται. Ταλαντεύεται μπρος και πίσω. Πάντα έτσι ήταν. Πάντα έτσι θα είναι» τόνισε.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πολλοί Αμερικανοί αισθάνονται μια αίσθηση ανησυχίας για την είσοδο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Υπάρχει, όπως το έθεσε, μια «αίσθηση ότι πλησιάζει το σκότος».

Ο Ρέντφορντ εξέφρασε την αισιοδοξία του, παρά τους φόβους ότι ο νέος πρόεδρος θα μειώσει τα κυβερνητικά προγράμματα που βοηθούν τους φτωχούς και θα λάβει σκληρά μέτρα για τους μετανάστες.

«Θέλετε να αναζητήσετε από πού θα έρθει το φως» αναρωτήθηκε ο Ρέντφορντ και προέβλεψε ότι οι άνθρωποι που δεν ψήφισαν στις εκλογές θα πολιτικοποιηθούν μετά την κατάργηση κοινωνικών προγραμμάτων.

«Σε αυτό τον τωρινό διάλογο, φαίνεται πως θα μας πάρουν πολλά κι αυτό θα κινητοποιήσει τους ανθρώπους. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσει ένα κίνημα», είπε.

Η συνέντευξη Τύπου με αφορμή την έναρξη του Φεστιβάλ είναι μια γιορτή. Είναι συνήθως μια ευκαιρία για τον Ρέντφορντ και τους συνεργάτες του, όπως ο διευθυντής του Sundance Festival Τζον Κούπερ και ο εκτελεστικός διευθυντής του Sundance Institute Κέρι Πούτναμ να συλλογιστούν την τεράστια επίδραση που είχε το Φεστιβάλ στην προώθηση σκηνοθετών και στη δημιουργία ενός φόρουμ για τους λάτρεις του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Όμως, η πολιτική κυριάρχησε στη συζήτηση, προσφέροντας λίγες ευκαιρίες αναφοράς σε κινηματογραφικά ζητήματα ή την άνοδο των νέων πλατφορμών διανομής, όπως το Netflix. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στο ακροατήριο αφορούσαν τον Τραμπ και υπήρχε μια προφανής αίσθηση ανησυχίας, ακόμα και απογοήτευσης για τη μετατόπιση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα δεξιά.

Ο Ρέντφορντ συμφώνησε σε πολλά σημεία με τους κινηματογραφιστές Σίντνεϊ Φρίλαντ και Ντέιβιντ Λόουερι, οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Sundance και κατέστησαν σαφές ότι θα δραματοποιήσουν διάφορα είδη ιστοριών στον απόηχο της απρόσμενης νίκης του Τραμπ.

«Ως δημιουργός ταινιών έχεις ένα βήμα» είπε ο Λόουερι προσθέτοντας ότι «κάθε ταινία είναι πολιτική και νομίζω ότι σημαντικό να σκεφτούμε τα πράγματα που έχουν σημασία για μας υπό το φως των σημερινών γεγονότων και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε πράγματα που πρέπει να ειπωθούν».

Οι δύο σκηνοθέτες είπαν ότι δεν ενδιαφέρονται να κάνουν δίδαγμα, αλλά πιστεύουν πως οι καλλιτέχνες έχουν την ευθύνη να αντανακλούν την εποχή.

Οι αναφορές ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να εξαλείψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τις τέχνες έριξε επίσης σκιά πάνω από τη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι περισσότερο μια δήλωση για τις τέχνες» είπε ο Πούτναμ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα μόνο για τους κινηματογραφιστές… αυτό είναι ένα ανθρώπινο θέμα. Πρόκειται για την ελεύθερη έκφραση και για τον ρόλο που παίζουν οι τέχνες», τόνισε.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε πρώτη φορά στο Σολτ Λέικ Σίτι τον Αύγουστο του 1978 ως Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γιούτα σε μία προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων δημιουργών ταινιών σε αυτή την πολιτεία των ΗΠΑ.

Το 1981 το Φεστιβάλ μεταφέρθηκε στο Παρκ Σίτι της Γιούτα και άρχισε να διοργανώνεται τον Ιανουάριο σε χειμερινό θέρετρο για να προσελκύσει την προσοχή του Χόλιγουντ

Το 1991 μετονομάστηκε σε Sundance Film Festival από τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Ρέντφορντ, τον Σάντανς Κιντ στην ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid (Οι Δύο Ληστές).

Το Φεστιβάλ φέτος διεξάγεται φέτος από 19 έως 29 Ιανουαρίου.