Άργησε να ανοίξει το αλεξίπτωτο και έπεσε σε δέντρο (Photos-Video)

Άγιο είχε ένας θεότρελος αλεξιπτωτιστής ο οποίος όπως φαίνεται από βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας πήδηξε από έναν απότομο βράχο, ωστόσο άργησε να ανοίξει το αλεξίπτωτό του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα δέντρο χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως είπε σε δηλώσεις του «εγώ έπεσα ωστόσο όταν άργησαν να ανοίξω το αλεξίπτωτό τα μου με αποτέλεσμα να πέσω με δύναμη πάνω σε ένα δέντρο χωρίς ωστόσο να χτυπήσω».