Ο «Εκδικητής» έδεσε στη Σούδα – Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, με μήκος όσο 3 γήπεδα ποδοσφαίρου βρίσκεται στην Κρήτη (Photos)

Έδεσε λίγο πριν τις 9 το πρωί στο Λιμάνι της Σούδας το αεροπλανοφόρο του Αμερικανικού Στόλου George H W Bush.

Το USS George H W Bush με το ψευδώνυμο «Εκδικητής» αποτελεί το καμάρι του αμερικανικού στόλου, καθώς πρόκειται για το πιο σύγχρονο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ.

Η ναυπήγησή του ολοκληρώθηκε το 2009 και κόστισε στο αμερικανικό δημόσιο 6,2 δισ. δολάρια.

Ο εκδικητής έχει μήκος 332 μέτρα, η ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ξεπερνά τους 30 κόμβους, ενώ μπορεί να κινείται ανελλιπώς επί 30 χρόνια. Το προσωπικό του αγγίζει τους 5.500 ναύτες. Στο κήτος του κουβαλάει 90 αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Το αεροπλανοφόρο θα παραμείνει στα Χανιά για την αναψυχή του πληρώματος μέχρις την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου.

