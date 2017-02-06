search
06.02.2017 07:56

To ξεχασμένο γιατροσόφι που εξαφανίζει το hangover

Τι σημαίνει αν σας πιάσει πονοκέφαλος στην αριστερή πλευρά - Media

 

Μπορεί οι γιορτές και τα τριήμερα να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, όμως αυτό δεν σημαίνει πως σταμάτησες να βγαίνεις για ποτό και να διασκεδάζεις; Το Σάββατο σου σίγουρα δεν το περνάς μέσα κλεισμένη και αν τύχει να βγεις και να πιεις πολύ, τότε ξέρεις σίγουρα πως το επόμενο πρωί θα ξυπνήσεις με hangover.

Ατελείωτοι πονοκέφαλοι, ζαλάδες καμιά φορά και εμετοί συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας έπειτα από ένα βαρύ ξενύχτι. Κι ενώ το μόνο που μπορείς να σκεφτείς είναι να πίνεις νερό προκειμένου να ενυδατωθείς και πάλι, πολλές φορές αυτό δεν «θεραπεύει» όλα τα συμπτώματα.

Εάν λοιπόν από εδώ και πέρα θέλεις να ξεφορτώνεσαι το hangover μια και καλή, υπάρχει λύση και αυτή βρίσκεται σε ένα γιατροσόφι που χρησιμοποιούσε η μαμά σου όταν ήσουν μικρή. Πόσες φορές δεν αρρώσταινες μικρή, ανέβαζες πυρετό και έκανες συνεχώς εμετούς με αποτέλεσμα την πλήρη αφυδάτωση του οργανισμού σου;

Κάτι παρόμοιο σου προκαλεί και το πολύ αλκοόλ. Η μαμά σου όμως, πάντα σε φρόντιζε γι’ αυτό και σου έδινε διάλυμα ηλεκτρολύτη. Θυμάσαι κάτι φακελάκια που άδειαζε η μαμά σου σε νερό; Αυτή ακριβώς είναι η λύση που ψάχνουμε.

Το διάλυμα ηλεκτρολύτη ενυδαατώνει και πάλι σιγά-σιγά τον οργανισμό σου και έτσι το hangover εξαφανίζεται σε χρόνο dt. Οπότε την επόμενη φορά που θα υπάρχει ξενύχτ μέχρι το πρωί και πιθανό hangover μην ξεχάσεις να εφοδιαστείς.

Πηγή: Queen

