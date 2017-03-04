Έτσι βλέπει κάποιος με καταρράκτη, γλαύκωμα, αμφιβληστροειδοπάθεια (Προσομοιωτής)

Είναι δύσκολο να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου, ιδίως εάν αυτός πάσχει από κάποια οφθαλμολογική πάθηση, όμως ένας εντυπωσιακός προσομοιωτής έρχεται να μας δώσει μια γεύση πώς είναι να πάσχεις από καταρράκτη, γλαύκωμα ή αμφιβληστροειδοπάθεια.

Ο προσομοιωτής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ See Now του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Fred Hollows Foundation με έδρα την Αυστραλία, ο οποίος δραστηριοποιείται με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της τύφλωσης και άλλων προβλημάτων όρασης.

Με τη βοήθεια του εργαλείου μπορείτε να δείτε τις αλλοιώσεις που συνεπάγονται οι τρεις οφθαλμολογικές παθήσεις, προσαρμόζοντας μάλιστα την εικόνα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης.

Καταρράκτης

Ο καταρράκτης χαρακτηρίζεται από τη θολή όραση λόγω θόλωσης του φακού του ματιού.

Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι αποτέλεσμα βλάβης στο οπτικό νεύρο του ματιού και όσο εξελίσσεται χάνεται η περιφερική όραση.

Αμφιβληστροειδοπάθεια

Σε περίπτωση αμφιβληστροειδοπάθειας υπάρχει βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται στο οπίσθιο μέρος του ματιού, με αποτέλεσμα ο πάσχων να βλέπει μαύρες κηλίδες ή γραμμές στο οπτικό του πεδίο.

Στόχος της καμπάνιας See Now είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με τις οφθαλμολογικές παθήσεις αλλά και να ενθαρρύνει τους ασθενείς να μην παραλείπουν τον τακτικό προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο.

Πηγή: onmed.gr