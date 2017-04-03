search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 05:58
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.04.2017 09:05

Επική «εκδίκηση» καγκουρό σε γνωστό ηθοποιό – Του έριξε μπουνιά (Videos)

03.04.2017 09:05
Επική «εκδίκηση» καγκουρό σε γνωστό ηθοποιό - Του έριξε μπουνιά (Videos) - Media

Σάλο προκάλεσε η απόφαση του κωμικού Mike Epps να ανεβάσει επί σκηνής ένα αλυσοδεμένο καγκουρό.  Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που τον κατηγόρησαν για κακοποίηση ζώου και τον ανάγκασαν να ζητήσει συγγνώμη για την συμπεριφορά του.

Το κορυφαίο όμως με το αλυσοδεμένο καγκουρό είναι πως όσο το είχε ο Mike Epps στην σκηνή, εκείνο του έριξε… μπουνιά στο πρόσωπο αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στον βίαιο τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισαν. 

 

Και η συγγνώμη του Mike Epps

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

sminarxos-aerodikeio
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κινέζος με το όνομα «Στίβεν» στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο

mitsotakis_maximou_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους – «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα» λέει ο Τσιάρας

liani new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: «Παρακμή, εσμός Ασμοδαίων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 05:15
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

sminarxos-aerodikeio
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κινέζος με το όνομα «Στίβεν» στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο

1 / 3