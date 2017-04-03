Επική «εκδίκηση» καγκουρό σε γνωστό ηθοποιό – Του έριξε μπουνιά (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σάλο προκάλεσε η απόφαση του κωμικού Mike Epps να ανεβάσει επί σκηνής ένα αλυσοδεμένο καγκουρό. Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που τον κατηγόρησαν για κακοποίηση ζώου και τον ανάγκασαν να ζητήσει συγγνώμη για την συμπεριφορά του.
Το κορυφαίο όμως με το αλυσοδεμένο καγκουρό είναι πως όσο το είχε ο Mike Epps στην σκηνή, εκείνο του έριξε… μπουνιά στο πρόσωπο αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στον βίαιο τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισαν.
Και η συγγνώμη του Mike Epps
